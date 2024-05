Millonarios hace cuentas: ¿qué necesita para clasificar a octavos de Libertadores?

Millonarios sigue sin conocer la victoria en la Copa Libertadores. El conjunto bogotano no pudo pasar del empate a un gol ante Bolívar y mantuvo lejanas sus aspiraciones de poder avanzar a los octavos de final del certamen internacional. Por su parte, el cuadro boliviano quedó virtualmente instalado en la siguiente fase del campeonato tras llevarse un punto de su visita a Bogotá.

Los dirigidos por Alberto Gamero no pudieron mantener la ventaja obtenida al minuto 43′ luego de la anotación de Andrés Llinás. El defensor apareció en el área chica luego de un cabezazo de Santiago Giordana que se estrelló en el palo y, en el rebote, el jugador bogotano solo tuvo que mandarla a guardar. Millonarios había sufrido anteriormente la baja de Leonardo Castro al 40′, quien sufrió un problema en uno de sus hombros y no pudo continuar en campo, dándole paso al delantero argentino.

Para el segundo tiempo, el cuadro azul tuvo que salir con otro cambio: Daniel Giraldo ingresó por Stiven Vega, quien tampoco pudo continuar por un problema físico y al 65 hubo otro infortunio, pues Sander Navarro padeció dolencias y abandonó el terreno de juego, dándole paso a Ricardo Rosales.

Rosales, la primera acción que tuvo, terminó cometiendo falta contra un rival sobre el sector izquierdo del campo e incluso se ganó la tarjeta amarilla. De ahí surgió el empate de Bolívar, con el cobro de Ramiro Vaca con el efecto del balón hacia adentro que nadie tocó dentro del área y, una distracción de un rival, terminó jugándole una mala pasada al arquero Álvaro Montero, quien no pudo evitar la caída de su arco.

Las cuentas que hace Millonarios

El embajador no aprovechó el sorprendente triunfo de Palestino sobre Flamengo, el rival que en principio estaba llamado a arrasar con el grupo, aunque no se puede dar por muerto teniendo en cuenta la jerarquía de sus jugadores. Sin embargo, si bien el panorama no parece muy alentador entre la hinchada de Millonarios, todavía sigue con chances de clasificar, aunque deberá esperar lo que hagan o dejen de hacer los otros clubes.

El próximo duelo del cuadro capitalino será ante Palestino de Chile en el estadio El Campín. Para seguir con opciones, si o si deben ganar el próximo 14 de mayo y esperar que Flamengo pierda o empate contra Bolívar en el Maracaná de Río de Janeiro.

Una vez conseguidas estas dos situaciones, Millonarios también tendrá que ganarle a Flamengo en la última fecha y confiar que Palestino pierda o empate contra Bolívar en La Paz. En caso de que logre sacar estas dos condiciones a flote, el equipo de Alberto Gamero llegaría a 8 puntos y se quedaría con el segundo puesto del Grupo E.

Eventualmente, en caso de no poder obtener el boleto a octavos de final, un premio para Millonarios sería la clasificación a un repechaje de la Copa Sudamericana contra aquellos equipos que terminen en el segundo puesto en este torneo. Eso sí, los bogotanos necesitan, también en esta situación, por lo menos ganar y empatar el último duelo, teniendo en cuenta la diferencia de gol, para eventualmente terminar tercero de zona.

Lo que resta en el Grupo E

Fecha 5

Millonarios vs. Palestino - 14/05 - 9:00 p.m.

Flamengo vs. Bolívar - 15/05 - 7:30 p.m.

Fecha 6

Flamengo vs. Millonarios - 28/05 - 7:00 p.m.:

Bolívar vs. Palestino - 28/05 - 7:00 p.m.:

Así está el Grupo E