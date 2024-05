"La obra del Puente La Libertad - Brisas tiene un avance del 70 %": Sec. infraestructura

Manizales

Las personas que transitan desde el barrio La Enea en Manizales a la vereda Gallinazo en Villamaría (Caldas), expresan su malestar por el mal estado de la vía y por las obras detenidas, las cuales no permiten que se arregle rápido el tramo vial que comprende Puente La Libertad – La Enea – sector de Ternium – Gallinazo - Brisas del Nevado que, actualmente, se encuentran en procesos de tapar huecos, evaluación de poda de árboles, pero también en trámites administrativos que no han permitido arreglar la carretera por completo. “Nosotros tenemos varios procesos; el primero es el reparcheo que iniciamos la semana pasada después del Puente La Libertad, ahí estamos haciendo esas actividades de tapar huecos con asfalto. En este momento estamos programando la maquinaria para el arreglo al frente de la empresa (Ternium) y hacer el regado de recebo, ya que las máquinas se encuentran en la atención de derrumbes en varios puntos en el departamento por el inicio de la temporada de lluvias”, cuenta Cristian Arroyave, secretario de Infraestructura.

En el sector de Montaño, hubo caída de árboles en semanas pasadas y están analizando, junto a Corpocaldas, la poda de los mismos para evitar riesgos a los usuarios de la vía. El Secretario de Infraestructura manifiesta que “ejecutamos dos kilómetros de pavimento, pero el proyecto está suspendido, toda vez que adelantamos un trámite administrativo relacionado con la incorporación de recursos para tenerlos disponibles y soportar el convenio con INVÍAS y desembolsarlos para el pago de las actas del contratista, y hasta que no se incorpore el recurso no podemos hacer el girar”, complementa Arroyave.

El funcionario, agrega que dependiendo de la programación de la maquinaria, intervendrán el tramo que conduce a Brisas del Nevado para tener en buenas condiciones la carretera. La ejecución de la obra tiene un avance del 70 por ciento y, cuando estén los recursos, la intervención continuará logrando tener la vía arreglada en un plazo de dos meses.

El precio total de la obra es de 22 mil millones de pesos. De esta forma, se esperan que los recursos lleguen para finalizar la intervención y así la comunidad del sector pueda movilizarse sin problemas.

