Voces de Manizaleños a favor y en contra de las corridas de toros en el Congreso

Hoy se podría definir el futuro de las corridas de toros en Colombia y desde Manizales han estado presentando las razones por las que se debe proteger esta tradición arraigada en la Feria de la ciudad.

Desde Manizales y haciendo presencia en la Cámara de Representantes, explicaron cómo la Feria taurina de Manizales es una actividad que deja una gran derrama económica y que genera cientos de empleos, sin olvidar que hace parte de la tradición de la feria de la ciudad. En el recinto hicieron presencia jóvenes que en días pasados hicieron plantones en Manizales pidiendo apoyo para su actividad, también animalistas, toreros y representantes de Cormanizales, entidad encargada de realizar la Feria Taurina de la ciudad.

El primer ponente invitado fue el Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas y esto fue lo que dijo, “yo no vengo a hablarles y a decirles que voten sí o no, yo no vengo a hablarles del animalismo, porque también siento una profunda necesidad de proteger a los animales, yo vengo a hablarles de mi ciudad vengo a hablarles de la cultura de mi ciudad de las tradiciones de Manizales”.

Fue enfático en decir además que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha destacado el arraigo cultural de la Feria Taurina en Manizales, “la Feria Taurina de Manizales está protegida por una ley que la destaca como Patrimonio Cultural de la Nación, de verdad y de corazón, tienen que mirar lo que siente cada región, legislar es muy difícil, pero hay que mirar lo que siente cada región y no solo lo que sienten las personas”, indicó el mandatario manizaleño.

No bastaron todas las horas reunidos para lograr votar a favor o en contra el proyecto en su cuarto y último debate, varias proposiciones retrasaron la discusión entre ellas algunas de la congresista de Caldas Juana Carolina Londoño que proponía archivar a discusión y otra del también representante caldense Octavio Cardona que propuso se fuera a consulta popular en los municipios donde se realizan corridas de toros se aprueba o no y que sean los ciudadanos los que tomen la decisión, sin embargo, las voces a favor y en contra no se hicieron esperar.

Jhon Hemayr Yepes, animalista manizaleño también hizo presencia en el reciento de la Cámara de Representantes y esto fue lo que dijo, “en Manizales no somos taurinos la derrama económica de la feria ha venido en aumento pero la afición taurina ha disminuido”.

Por su parte líderes de Manizales insisten en que hay cientos de familias que trabajan durante la Feria Taurina para sostenerse financieramente durante todo el año con lo producido durante esos eventos.

hoy miércoles, a partir de la 1:00 de la tarde, el país conocerá si en su cuarto y último debate la plenaria aprueba el proyecto para prohibir las corridas o si, como ha sucedido reiteradamente, se archiva el proyecto.

