Denuncian falta de información de las obras que dejó pendiente Jairo Yáñez

Cúcuta

Desde la Corporación Concejo de Cúcuta se está denunciando la falta de información del estado actual de las obras que quedaron pendientes del saliente alcalde Jairo Yáñez. Alonso Torres, concejal por el partido Liberal, asegura que lleva cinco meses indagando por estas obras, pero no ha recibido respuesta alguna.

“Venimos en el quinto mes del año 2024, solicitándole en reiteradas ocasiones, a la secretaria de infraestructura y al Área Metropolitana, que nos den un informe detallado de las obras que se ejecutaron o que iniciaron en la administración anterior, no solamente de la Avenida Las Américas, que me preocupa mucho, sino también los Corazones de Barrio, la Avenida Kennedy, la misma obra de El Malecón y para sorpresa nuestra, a hoy, siete de mayo, no hemos recibido ninguna información” dijo Alonso Torres a Caracol Radio.

Dijo el cabildante que había citado para este miércoles a las 7:00 a.m. a los presidentes y líderes comunales de la Comuna 7 de Cúcuta, para escuchar su opinión frente al estado de la obra de la Avenida Las Américas, que está proyectada para ser entregada el próximo 13 de mayo, pero dicha citación no fue oficializada.

“Si uno hace un análisis pueden salir muchas dudas del por qué no me quieren responder esos oficios. Hoy solicitaré desde la plenaria a la Procuraduría Regional, a la Contraloría Nacional, que se hagan parte de esta situación y que sean ellos quienes nos acompañen en esta situación de la información de todas las obras que quedaron inconclusas de la administración anterior”.