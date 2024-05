Habitantes en condición de calle se tomaron la Avenida 0 en Cúcuta

Cúcuta

Agobiados, así se declaran los habitantes que están sobre la avenida 0 de Cúcuta y sus alrededores, por la presencia constante de habitantes en condición de calle y consumidores de estupefacientes, quienes hacen presencia día y noche en esta emblemática vía.

En Caracol Radio dialogamos con el Franklin Tolosa Yáñez, director ejecutivo de Corpocero, quien resaltó que la problemática sí los está aquejando en gran medida, pero fue enfático en resaltar que gran parte de la responsabilidad de la presencia de esta población en condición de calle la tienen los mismos habitantes de la zona, por el mal manejo de basuras.

“Parte de esta dinámica es aumentada por toda la zona comercial. La facilidad que los habitantes de calle tienen acceso al reciclaje” incrementa la presencia de estas personas por la posibilidad de reciclar cartones, vidrios, plástico y otro material.

Resaltó además que los habitantes de calles “se deben tratar con una política pública que no existe en el departamento, es una exigencia que debemos hacer al nuevo gobierno”. Recordó que a los habitantes en condición de calle se les debe invitar para que se incluya en la ruta de atención que permita su rehabilitación, es decir, no se pueden vulnerar sus derechos como personas. “La mayoría de los habitantes de calle son drogodependientes y muchos de ellos viven sus propios infiernos (…) El comercio y la ciudadanía quisiese no ver al habitante de calle consumiendo en el espacio público, pero se debe exigir la política pública e inversión adecuada para su intervención”.

Pidió a la ciudadanía a tener mayor conciencia al momento de sacar sus basuras, reciclar, no brindarle la moneda a quien pide en los semáforos, acciones que incentivan que esta población continúe tomándose los separadores de esta importante vía.

“La avenida 0 tiene tres horarios de recolección que son 5:30 a.m., 11:00 a.m, y 7:30 de la noche, adicional a esto hay dos rutas de recolección de reciclaje”.