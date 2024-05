Claudia López arremete contra Fajardo y Petro: “No soy de las que se evade a ver ballenas”

El reciente remezón en el partido Alianza Verde sigue produciendo réplicas dentro y fuera de la colectividad que hace parte de la bancada del Gobierno de Gustavo Petro.

En las últimas horas, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció su salida del partido por la supuesta participación de algunos miembros en el entramado de corrupción de los carrotanques para La Guajira.

“Llegué con la ‘Ola Verde’ que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni los valores, prácticas y principios que he defendido practicado en mi vida”, señaló López.

Claudia López está desatada. Hoy me tocó el turno a mi para recibir su diatriba. Quiere tapar con palabras su oportunismo: Imposible! pic.twitter.com/EjHwqOAAJW — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2024

López, una de las caras más visibles del partido Alianza Verde, salió en varios medios de comunicación explicando las razones de su salida y aprovechó para arremeter contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de “jugar con la ilusión de cambio”.

Sin embargo, los dardos de López no se quedaron ahí, debido a que horas más tarde el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, compartió un video en el que la sindicó de “querer tapar las incoherencias e inconsistencias que ha tenido”.

Fajardo, miembro de la Alianza Verde, le recordó el capítulo en el que la exmandataria celebró la llegada al poder de Gustavo Petro y su posterior arrepentimiento frente a la postura que tuvo con relación al primer mandatario.

“Le sirve, lo utiliza; no le sirve, lo patea. Hoy me tocó a mí. Para lavarse las mano y no le digan oportunista decide hablar de mí. En privado: mi príncipe adorado, conversemos. En público: puñalada por detrás. No hay forma de lavar la “incoherencia y la inconsistencia” por más de que se disfrace”, aseguró Fajardo.

Dos hombres por los que he votado, por Fajardo en primera y por Petro en segunda. Lo único que los une es llamarme “desatada” por decir del uno que con todo lo que lo aprecio no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro que cambio no es continuar la corrupción.



Desatada… pic.twitter.com/imVf8f51Vp — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 7, 2024

No obstante, López volvió a arremeter y de paso volvió a aprovechar para enviar un mensaje a Gustavo Petro, quien había demostrado que estaba de acuerdo con Fajardo.

“Lo único que los une es llamarme “desatada” por decir del uno que con todo lo que lo aprecio no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro que cambio no es continuar la corrupción”, señaló López en una publicación.

La exmandataria se refirió al témino que usó Fajardo en su contra para argumentar que “desatada” era la necesidad de trabajo que requerían los dirigentes para resolver problemas y la “humanidad de los prejuicios sobre las mujeres”.

“El debate no es sobre ustedes, sus egos y delirios de superioridad. Es sobre los soldados que están perdiendo la vida, es sobre el dolor de sus madres y familias, es sobre la economía que se está resquebrajando, es sobre los jóvenes y empresarios que se van porque no ven futuro”, indicó López.

Por último, aseguró que encontrar “soluciones” era el motivo que los debería unir - a Fajardo y a Petro-, más allá de ponerse de acuerdo a que ella estuviera “desatada”.