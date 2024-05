Fuertes lluvias generaron tres desprendimientos de capa vegetal en Pensilvania

Manizales

En los sectores La Arenera, La Cruz y Travesías, en Pensilvania, al oriente de Caldas, se presentaron desprendimientos de tierra por las lluvias registradas, pero manifiestan que no hay agrietamientos ni movimientos anormales de la tierra. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios realiza monitoreos preventivos constantes en las zonas de alto riesgo.

Fabio Nelson Mendoza, subteniente del cuerpo de bomberos, aseguró que hicieron un aislamiento de seguridad en la gruta del puente de la salida a San Daniel, para que las personas no transiten cerca al lugar por posibles deslizamientos. “Fue un desprendimiento por no hacer una intervención al talud sobre la vía. Se hizo la verificación de que no se presente agrietamiento en la parte superior de la ladera y el terreno estaba estable”, afirmó.

Además, confirmó que en la zona rural del municipio se presentaron afectaciones en las vías y expresó que vigilan los sectores cercanos al río Pensilvania.

