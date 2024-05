Conductores reclaman mayor agilidad en los trámites de las infracciones de tránsito

Cúcuta

Conductores en Cúcuta están denunciando retrasos en los trámites para la entrega de sus vehículos que son sometidos a infracciones.

Advierten que, pese a que realizan los pagos oportunos, el trámite puede tardar hasta dos días, lo que genera costos adicionales en el proceso.

Esto representa un costo adicional que hoy es el tema de conversación, pues denuncian que la boleta de paz y salvo se expide de forma oportuna para algunas personas sí y para otras no.

“Yo ya pagué todo, y ahora me dicen que hoy mismo no me pueden entregar los vehículos, me dicen que se demorará un promedio de dos o tres días, esto quiere decir que serán caso $90.000 pesos adicionales o casi $100.000 pesos”.

“Yo pagué el comparendo, cerca de $225.000 pesos, un curso de $80.000 pesos, pagué la grúa de $130.000 pesos, vengo aquí a radicar el documento para que me hagan boleta de salida, pero me dicen que se demorará, eso es un costo adicional en parqueaderos”

Piden las autoridades celeridad en estos procesos que comprometen a un grueso número de personas que ya deben comparecer ante las autoridades y que están en las mismas condiciones.