Caregato: “Está llevando del bulto el municipio de Ayapel y toda La Mojana”

Montería

El alcalde de Ayapel, Hugo Armando Pinedo Contreras, pide ayuda al Gobierno Nacional para atender el nuevo desbordamiento del río Cauca en la región de La Mojana. En este municipio del sur de Córdoba están en riesgo unas 2 mil hectáreas de arroz.

De igual manera están unas 30 veredas y cuatro corregimientos, todos del sur de Ayapel, que tiene límites con San Jacinto del Cauca, Bolívar, lugar por donde se desbordó nuevamente el río Cauca, en el punto conocido como Caregato.

En entrevista con Caracol Radio, Pinedo Contreras manifiesta que su municipio no está preparado para atender una nueva emergencia.

El nuevo rompimiento del dique Caregato, el lunes 6 de mayo, tiene en alerta a la comunidad de La Mojana. En menos de 24 horas, ya tiene inundados cultivos en los municipios de San Jacinto del Cauca, en Bolívar, y Guaranda y Majagual, en Sucre.

¿Cuál es el panorama hoy en Ayapel tras este nuevo desbordamiento del río Cauca?

Te comento que es preocupante y es una situación de una calamidad pública que ya hemos vivido una experiencia amarga. Esta situación de Caregato nos tiene en crisis. El campesinado de Ayapel está en quiebra y ahora que se ha querido recuperar un poco con la ilusión que teníamos de que ese chorro no iba a romper por ahí, nuevamente se viene y nuevamente a regresa la angustia y la agonía al campesinado. La agonía de no saber para dónde echar el ganado y los cultivos.

¿Hay cultivos y pastos en riesgo?

Hay alrededor de dos mil hectáreas de arroz cultivadas hoy en el municipio de Ayapel que, si esta situación se agrava, se van a perder. Y es lamentable lo que está sucediendo a raíz de una diferencia, porque, hay que decirlo, eso es lo que pasa entre la Unidad de Gestión De Riesgo y los contratistas. Estas son unas obras que vienen de la administración anterior de la Unidad de Gestión del Riesgo, del anterior director, quien fue el que adjudicó este contrato.

El contratista aduce que está ejecutando una obra con plata de su bolsillo, que va un 40% por de ejecución y que solamente le dieron el anticipo y que no les han dado absolutamente nada nada de más. El señor director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Carlos Alberto Carrillo, dice que ellos van al día, entonces por unas diferencias entre ellos, quien está llevando el bulto es el municipio de Ayapel y toda La Mojana. Grave que suceda esto en Colombia.

Ya desde la alcaldía del municipio de San Jacinto del Cauca han reportado algunas afectaciones y de igual manera en Sucre. ¿Le han reportado algún tipo de inundación en su territorio?

Todavía no, porque venimos de una sequía grande, que también nos causó mucha emergencia porque la gente no tenía como salir de sus de sus comunidades, porque los caños estaban secos y estábamos sin vía. Ahora que los caños están cogiendo un poco de agua, la gente respiró, pero es esa agua que necesitamos, que es para el transporte fluvial, no la avalancha de agua que se nos viene otra vez por Caregato a acabar con los terraplenes y con los cultivos del municipio de Ayapel. No ha llegado esa emergencia todavía al municipio, pero está que llega esa agua.

En dos días empieza a llegar agua a los caños y empieza, en el peor de los casos, en una semana a inundar los cultivos de los ayapelenses.

¿Cuáles son los puntos críticos que podrían verse afectados en el municipio de Ayapel?

Esa agua entra por San Jacinto a través del Caño de Muñoz. Ya eso hace parte de las tierras bajas de Ayapel. Toda la región de Muñoz se inunda, donde hay unos cultivos grandes; toda la región de Muñoz de Guayabal, toda la región de San Matías y las tierras más fértiles que están en esa zona. Y resulta que ya ahora que el campesinado cultivó otra vez, se le vuelven a inundar sus cultivos. Eso es un problema para la gente que ha prestado plata para cultivar.

Aproximadamente 30 veredas y unos cuatro o cinco corregimientos se van a ver afectados de por estas inundaciones.

¿El municipio ha tomado algún tipo de alerta frente a esta situación, ya tienen activado el Comité Municipal de Atención de Riesgo?

Sí señor, todo eso. De hecho, estoy adelantando unas gestiones acá en Montería. A raíz de la crisis, el secretario de Gobierno quedó al frente de esa situación y viendo a ver qué podemos prevenir y qué podemos evitar, porque no es solamente la pérdida de cultivos, sino también el riesgo humano que implica esta situación de emergencia. Evitar que se pierdan vidas es lo primordial en este momento.

¿Cuál es su llamado para el Gobierno Nacional, en específico a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo?

Frente a toda esta situación que hoy tiene nuevamente en emergencia La Mojana, el llamado es a que se pongan de acuerdo, porque hoy los pueblos en crisis somos los que estamos sufriendo las consecuencias de un diálogo que no se ha dado de la mejor manera entre los contratistas y la Unidad de Gestión del Riesgo.

No es justo que nosotros, los municipios de La Mojana, que hacemos parte de los municipios más pobres del país, de sexta ca categoría, tengamos que sufrir nuevamente una crisis de estas, porque el Gobierno Nacional y la empresa contratista que está ejecutando la obra no se ponen de acuerdo.

Eso es inconcebible. Es inconcebible que se laven las manos, se tiran la pelotica de un lado para otro. Pero quienes están sufriendo son los campesinos de estos municipios pobres de La Mojana. Que se pongan de acuerdo. Estamos a tiempo, a pesar de que hay unas filtraciones y de que ya hay un chorro en ese punto, yo siento que estamos a tiempo si el Gobierno nacional mete su mano y nos ayuda a que la emergencia sea mayor.