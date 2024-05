Hernán Torres le cierra la puerta a América: “Son rumores, yo estoy contento en Emelec”

Desde la salida de César Farías como técnico de América de Cali, han sido muchos los nombres de los posibles entrenadores que comandarán al equipo en el próximo semestre. Desde el martes 30 de abril, el equipo vallecaucano se encuentra sin entrenador en propiedad, y volverá a trabajos competitivos para el segundo semestre el 14 de mayo, según contó Marcela Gómez, presidenta del América.

Uno de los tantos candidatos que han pasado por el tintero es Hernán Torres, técnico tolimense que tiene como presente deportivo la dirección técnica de Emelec, equipo ecuatoriano. En rueda de prensa, Torres negó la posibilidad de llegar al banquillo vallecucano y expresó que está cómodo en su actual club.

“Son rumores, yo estoy acá en Emelec. Estoy contento. Desde que llegué aquí, el primer día me querían sacar. Aquí me apoya la gente, me apoyan ustedes (los periodistas), me critican cuando fallamos, nos elogian cuando ganamos, que es la función de ustedes”, expresó el ibaguereño.

Hernán llegó a Emelec en junio de 2023, y desde entonces ha dirigido 33 partidos oficiales, distribuidos entre liga local y Copa Sudamericana. En el torneo internacional alcanzó la fase de octavos de final, en la que fue eliminado por Defensa y Justicia, y en el rentado local terminó sexto en la tabla de posiciones.

¿Quién comandará a América?

En las últimas semanas, esa es la gran duda que se ha preguntado tanto los fanáticos, como la prensa, y especialmente la directiva del equipo, que va contra el tiempo. En conversación con El Vbar de Caracol Radio, la presidenta Marcela Gómez confesó haber tenido conversaciones con tres entrenadores colombianos: Alejandro Restrepo, Leonel Álvarez y Hernán Torres, que negó la oportunidad.

Aunque el inicio del segundo semestre de la liga está pronosticado a comenzar a mediados de julio, América debe definir su próximo entrenador cuanto antes, para poder iniciar trabajos, insertar la nueva idea táctica en el grupo, y realizar las respectivas contrataciones para el siguiente campeonato.