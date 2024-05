“A Albania de Nera no le entregaron $21 mil millones”: Martha Peralta

Ante las revelaciones realizadas por Diana Calderón en 6AM Hoy por Hoy sobre los $20.400 millones de pesos de ollas comunitarias en La Guajira que habrían terminado en campañas del Pacto Histórico, especialmente la campaña a la alcaldía de Albania de Nera Robles, figura que sería cercana a la senadora Martha Peralta, en diálogo con Hora20 de Caracol Radio, la congresista negó conocer a varias figuras relacionadas con la publicación.

Dijo que conoce a Luis Gómez por la actividad política en el departamento, “paralelamente hemos hecho campañas opuestas, pero las fuerzas progresistas en todos los departamentos no nos queremos, él orienta una correlación progresista, pero es distinta a la mía”. Gómez que ejerce como el gerente del proyecto de ollas comunitarias, nombrado por el gobierno Petro, tampoco tendría relación con Nera Robles, actual alcaldesa de Albania. También señaló que no conoce a Jorge Martelo, el contratista del proyecto. De otro lado, dijo que apoyó la campaña de Nera Robles, “es la única alcaldía que tengo en La Guajira y cualquier apoyo se hizo vía MAIS”, sentenció.

Sobre su relación con Olmedo López, dijo que lo conoce desde 2017, pero no entregó más detalles. De otro lado, dijo que es importante que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres coordine con las demás instituciones en el tema del agua, “hay empresa de agua departamental y va por su lado, llega los recursos de cooperación internacional y se hace aislado. La gobernación hace inversiones por su lado, recursos de nivel nacional van dirigidos a agua”.

Señaló que nunca le han asignado ollas, que no es contratista y que no tiene familiares contratistas, advirtió que no se apropió de recursos y que ni a ella ni a la alcaldesa de Albania les han entregado recursos de ollas comunitarias para una campaña, “al municipio de Albania tampoco le entregaron $21 mil millones para ollas comunitarias”. De hecho, dijo que de manera informal le han explicado que hubo una destinación de recursos para ollas en el departamento, pero que ninguno fue firmado por la alcaldía de Albania.

Sobre la posible entrega de puestos y cuotas políticas, dijo que a Rodrigo Daza lo conoce desde el gobierno Santos cuando trabajó en el Ministerio de Agricultura, “fue candidato a la alcaldía de Suan y luego estuvo en el despacho de la directora nacional del ICBF”. Sobre el caso de Karen Gómez, dijo que es cercana a su proyecto político, pero que la decisión de contratarla en Prosperidad Social es una decisión de su director, “no es una cuota política”, remarcó.