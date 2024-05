Presidente del Centro Democrático habló de corrupción, del Presidente Petro y elecciones

Armenia

En Caracol Radio hablamos de política porque estuvo en la región el presidente encargado del partido Centro Democrático estamos hablando de Gabriel Vallejo que tuvo encuentro con líderes de esta colectividad hablando de Política, del actual gobierno del Presidente Gustavo Petro y del panorama político de cara a las próximas elecciones.

Centro Democrático y el Presidente Gustavo Petro

Lo primero y nosotros lo dijimos desde casi que el primer día que se conoció que el pueblo colombiano había decidido elegir a Gustavo Petro presidente reconocimos la lección de él como Presidente de la República y no se me olvida un trino del presidente Uribe en esos días “una sola patria dos visiones distintas, nosotros tenemos una visión distinta de en lo económico en lo social en lo político”

Preocupa la seguridad, la economía, salud y educación

Temas de seguridad tema de seguridad, vemos un incremento significativo en delitos como la extorsión el hurto el asesinato, el secuestro, no se le olvide que hace 20 días un mes las disidencias de las FARC anunciaban la creación de un bloque en el departamento del Quindío, pasemos a lo económico de la pobreza un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos estamos Entiendo que nos estancamos o estamos retrocediendo, en lo económico no va bien la construcción en retroceso.

Precandidatos presidenciales

Nosotros hemos tenido ya unos precandidatos unas personas unos líderes nuestros que han mostrado su intención de recibir el digamos el respaldo del Centro Democrático, tenemos grandes líderes nuestros como la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, el senador Miguel Uribe, la senadora Paola Holguín, el senador Andrés Guerra nosotros tenemos ya líderes dentro de nuestra colectividad que quieren y han levantado la mano para aspirar a la presidencia haremos los el proceso correspondiente, tenemos convenciones municipales en todo el país. El próximo 13 de julio queremos que el partido se organice nuevamente

Escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo

Gabriel Vallejo manifestó “la corrupción arrebata la esperanza de la ciudadanía y pavimenta el camino hacia la tiranía. Yo digamos que lamento esa sensación de frustración que deben tener millones de colombianos que en este gobierno iba a ser distinto y terminó haciendo lo mismo que muchos gobiernos han venido haciendo durante tantos años, eso genera desesperanza y desilusión en la ciudadanía, ¿qué hacer? Yo siempre he creído uno que aquí la justicia tiene que actuar desafortunadamente tenemos impunidad uno quisiera que la justicia actual rápidamente y que los mayores responsables fueran investigados, juzgados y condenados, pero siempre he creído, habría que el cambio empieza de manera individual uno no hay otra manera de dar de mejorar o de dar educación que el ejemplo.

Visita a Armenia

Gabriel Vallejo presidente (E) del Centro Democrático explicó “nos trae Armenia hoy es el segundo departamento que visitamos de una gira que arrancamos ya hace 15 días el primer departamento fue en el departamento del Huila el segundo fue el Quindío, en este nuevo ejercicio que estamos asumiendo esta responsabilidad, queremos tener un diálogo con nuestra militancia con los uribistas, con la ciudadanía en general, para hablar del partido Centro Democrático para hablar de la realidad y la situación actual de Colombia, yo creo que hoy el Quindío como el país necesita mano firme y corazón grande.

Centro Democrático en el Quindío

Hemos tenido dificultades decisiones equivocadas en el pasado no venimos bien en las últimas tres elecciones, no nos ha ido bien año 2019 elecciones territoriales de ese entonces luego el año 2022 perdimos la cámara en la curul a la cámara representantes que ostentaba el doctor Diego Javier Osorio y el año pasado tampoco nos fue bien, tuvimos una reducción significativa de los corporados por ejemplo, pero bueno, aquí estamos, no vinimos a quejarnos, sino a trabajar por Colombia asumiendo y aceptando la realidad pero también mirando cómo vamos a corregir el rumbo.

Nubia Stella Martínez renunció a la dirección del Centro Democrático

Centro Democrático responde a acusaciones por escándalo de corrupción ‘Las Marionetas 2′