Otra renuncia masiva de docentes destinados para el Catatumbo

Cùcuta

Las autoridades educativas en Norte de Santander admitieron que hoy tienen muchas dificultades para ocupar las plazas de docentes en la región del Catatumbo, al norte de la región.

La secretaria de educación Laura Cáceres dijo a Caracol Radio que " los municipios con mayores problemas son los que están en esta zona, lo he explicado muchas veces, quisiera dar respuesta a las comunidades más rápido pero ha sido muy complejo”.

Y agregó que “esta semana firme más de ochenta renuncias aparte de las que ya teníamos, porque los docentes llegan a esas zonas, no son de aquí de la región, no son de esos municipios, no conocen la realidad y terminan renunciando”.

Explicó la funcionaria que “pese a la complejidad, hay zonas que ya están cubiertas, pero seguimos con estas dificultades que esperamos poder solucionar pronto para darle respuesta a las comunidades educativas”.

Finalmente demandó el apoyo del Ministerio de Educación para poder buscar alternativas y darle solución a la población estudiantil del Catatumbo.