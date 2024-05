Más de 4 mil personas se movilizaron en Medellín por la legalización de la marihuana

Medellín, Antioquia

De acuerdo a la Personería de Medellín, este sábado 4 de mayo, 4 mil personas se movilizaron por las calles del centro de Medellín por la tradicional marcha mundial de la legalización de la marihuana, que se desarrolla simultáneamente en 700 ciudades. Esta vez tuvo un recorrido desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hacia las 10:00 a.m. donde con carrozas y caravanas siguieron el trayecto hasta el Parque de las Luces en La Alpujarra.

Este año en Medellín, se tuvo una intencionalidad puntual: el rechazo al decreto de la administración distrital sobre la prohibición de sustancias psicoactivas en espacios públicos, firmado en enero de este año.

¿Qué dice el decreto?

El consumo de estas sustancias está prohibido en instituciones educativas y 100 metros a la redonda, parques y plazas públicas donde se encuentren menores de edad además de escenarios deportivos. De no cumplir con la norma, la policía podrá imponer multas que van desde los 8 hasta los 32 salarios mínimos diarios, los cuales superarían el $1.300.000 pesos.

Debate entre consumidores y alcaldía

Para el Movimiento Cánnabico Colombiano, este decreto va en contravía de las disposiciones y del ordenamiento que da la Corte Constitucional. Así lo detalló, Kanabico Objeto, vocero político del (MCC): “La sentencia de la Corte Constitucional no dice, no habla y no exhorta a los alcaldes para que determinen zonas prohibidas. Se habla de zonas reguladas y controladas. Y como ya es evidente, el decreto no solo de Medellín, sino de Bucaramanga, de Barranca, de Santander, son decretos prohibicionistas. Son decretos que no proponen un escenario de diálogo y de conversación y de concertación con nosotros y nosotras consumidores”.

Esta situación ha sido denunciada por varios representantes de movimientos cannábicos y organizaciones sociales, en donde no solo han expuesto que el decreto no respeta la sentencia de la corte, sino también que vulnera sus derechos. Según las reclamaciones, han sido víctimas de persecución o abuso policial, mientras estaban consumiendo su dosis mínima o estaban en un entorno que estereotípicamente los involucrara en el tema.

Por esto, desde el movimiento cannábico hacen una reflexión a propósito de la marcha, en búsqueda de políticas públicas que garanticen la legalización del consumo: “de los movimientos y de las expresiones canábicas no es evangelizar para que todos y todas consuman, es construir pedagogía y cultura canábica alrededor del autocuidado, de la prevención del daño y de la reducción de riesgos alrededor del mundo del cannabis y de las drogas”, expresó Kanabico Objetor.

Este mes de mayo, conocido cómo mes cannábico, será entonces fecha especial para otras movilizaciones y reuniones creadas como espacios de diálogo en torno al tema en la búsqueda de una posible concertación entre los consumidores y la administración distrital.