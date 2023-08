Certificado de descuento tributario para la declaración de renta: Así lo puede obtener

Dentro de poco serán las fechas en las que los colombianos tendrán que presentar la declaración de renta del periodo 2022. Sin embargo, según la Alcaldía de Bogotá, hay quienes pueden acceder a un certificado de descuentos tributarios nacionales y distritales. “Aquellos que son contratistas o proveedores de las entidades de la Administración central del Distrito, los Fondos de Desarrollo Local, la Personería, la Veeduría o el Concejo, deben contar con el certificado de descuentos tributarios nacionales y distritales.”

Ahora bien, recordemos que las personas que han tenido un contrato con alguna entidad de la Administración Central o un Fondo de Desarrollo Local pueden ser personas naturales o jurídicas, los cuales son descritos por la Secretaria de Hacienda de Bogotá como proveedores, contratistas o ediles. El proceso de la obtención de los certificados de descuentos y retenciones tributarias no tiene costo, se entrega de forma rápida y se puede hacer desde internet.

Sobre los servicios que brinda la Secretaria de Hacienda de Bogotá detalla que: “Los trámites y servicios de carácter tributario tienen reserva, por lo que, para realizarlos, se debe demostrar la calidad de propietario o autorizado y adjuntar copia digital del documento de identidad; además, exponer de forma clara la necesidad, identificando el impuesto y objeto sobre el cual se realiza la solicitud (CHIP, placa, número de documento, licencia urbanística, formato diligenciado inscripción RIT).”

Así puede obtener los certificados de descuentos y retenciones tributarias:

Los colombianos pueden realizar de dos maneras la obtención de los certificados de descuentos y retenciones tributarias. La primera es mediante el sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda; y la segunda realizando la solicitud al empleador.

Las personas tienen que dirigirse al sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda. Posteriormente, se debe dar clic sobre el menú superior en el botón que indica ‘Hacienda pública y economía’. Asimismo, seleccionar la opción ‘Tesorería e información contable de Bogotá’. Además, escoger el botón ‘Información de tesorería’. Luego seleccionar ‘Servicios a funcionarios, proveedores y contratistas’ Dar clic sobre ‘Certificado de retenciones proveedores y contratistas’. En esta parte se debe escoger la opción más conveniente para el ciudadano, es decir, según el periodo que se necesite. Las opciones son: “Certificado descuentos y retenciones a septiembre 2020” y “Certificado descuentos y retenciones después de octubre 2020″. Con lo anterior, los colombianos tendrán que realizar la validación con sus datos personales como lo son el tipo de identificación y el número de identificación. Finalmente, los ciudadanos podrán descargar el certificado.

¿Qué hacer en caso de no conseguir los certificados de descuentos y retenciones tributarias?

En caso de que los colombianos no logren obtener los certificados de descuentos y retenciones tributarias, la Alcaldía de Bogotá señala que los ciudadanos se pueden dirigir por medio de un correo a la Secretaria Distrital de Hacienda. “Si no logras obtener el certificado por los mencionados canales, puedes solicitarlo a través del correo electrónico certificados@shd.gov.co, adjuntando copia de la cédula de ciudadanía o certificado de Cámara de Comercio vigente (no mayor de 90 días) y RUT, según corresponda”, detalló la Alcaldía.