“Zeus” envío carta a la JEP asegurando que ha sido víctima de un falso positivo judicial

Cúcuta

En un documento de 17 páginas incluidos los anexos, con 20 puntos, Juan Carlos Rodríguez, alias “Zeus” da su versión de los hechos, desde el momento de su captura hasta el día que se fugó de la estación centro.

El mayor en retiro afirmó que el día de su captura, 10 de abril, sobre las 10 de la mañana, se encontraba con una mujer y dos menores de edad, a quienes identifica plenamente, transitando por la vía Cúcuta - Bucaramanga, y allí fue objeto de un retén, en donde encontraron todo en debida forma. Más adelante, en el sector de la Laguna, al detenerse en una cafetería fue abordado por policías, quienes, asegura, requisaron la camioneta y no encontraron nada; 30 minutos después le dijeron que ya podía abordar el automotor, y ahí lo detuvieron por primera vez diciéndole que llevaba armas.

También afirma que fueron detenidos los dos sargentos de su esquema de seguridad, sin razón y sin leérseles los derechos.

“(...) los policiales manifestaron que podríamos continuar el viaje, pero ya, al prender el carro, me dan la señal de que me baje nuevamente, indicándome que estábamos capturados supuestamente por unas armas que habían encontrado en una camioneta, presentándose una primera captura, sin brindarme información adicional. En este instante no se nos leyó derechos del capturado”, dice el documento.

Asegura que les indicaron que debían conducir el vehículo hasta la estación de Mutiscua y en el camino fueron detenidos nuevamente y señalados “falsamente” de transportarse en compañía de un hombre que efectivamente sí estaba llevando armas en una camioneta y que iba lejos. Según ‘Zeus’, esta persona aclaró que ellos, supuestamente, no tenían nada que ver.

Indicó que pasó 48 horas sin agua ni comida. Que las menores de edad fueron indagadas sin cumplir el debido proceso. Además que fueron desnudadas y obligadas a hacer cuclillas y que posteriormente habían sido víctimas de tocamientos por parte de otros menores que están también aprehendidos.

Frente a su fuga, afirmó que no tuvo nada que ver con el plan, y su versión se fundamenta en que luego de que se presentó el motín en la estación de Policía, vio cómo le estaban apuntando para matarlo y por eso se voló.

“(...) realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar mi vida”, dijo.

Según ‘Zeus’, piensan hacerle lo mismo que a ‘Matamba’, de quien expresó que lo mataron en un “operativo” para capturarlo, o lo que afirma, le pasó al coronel Javier Escobar Martínez, que “lo asesinaron a plena luz del día en un céntrico y elegante sector de la ciudad de Neiva, por ser el oficial de operaciones de la Tercera Brigada de Cali para el año 2007, cuando señaló su deseo de ser compareciente voluntario en la JEP”.

Finaliza indicando que teme por su vida, asegurando que las autoridades tiene entre sus planes acabar con su vida por la valiosa información que él tiene para entregar a la JEP.