Trump no descarta protestas violentas en EE.UU. si no gana la presidencia

En una reciente entrevista con un medio estadounidense, el candidato presidencial republicano, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de protestas violentas si no gana las elecciones de este año y prometió, que de regresar a la Casa Blanca, habrá deportaciones masivas en el país.

Donald Trump ofreció una entrevista a la revista Time, y se convirtió en su más reciente portada. En el artículo titulado “If he wins”que traduce “si él gana”, Trump entregó algunas controversiales declaraciones sobre su visión de cómo ejercería el poder presidencial si regresa a la Casa Blanca.

Posibles protestas violentas

Trump no descartó manifestaciones violentas por parte de sus seguidores si no es elegido en las elecciones de noviembre, sugiriendo que dependería del resultado de la carrera presidencial, aunque resaltó que no cree que el país vaya a tener estas protestas violentas porque dijo que cree que va a ganar.

“No creo que vayamos a tener eso”, dijo a la revista Time el presunto candidato republicano. “Creo que vamos a ganar. Y si no ganamos, ya sabes, depende. Siempre depende de la imparcialidad de una elección”.

Deportación de inmigrantes

El magnate también prometió que en su primer día, si regresara a la Oficina Oval, desplegaría la Guardia Nacional y el ejército estadounidense para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.

“Cuando hablamos de ejército, en términos generales, hablo de la Guardia Nacional”, dijo el presunto candidato republicano a la presidencia en 2024 agregó que “no tendría ningún problema en utilizar al ejército, per se”, “tenemos que tener ley y orden en nuestro país. Y lo que sea que nos lleve allí, creo que la Guardia Nacional hará el trabajo”, dijo Trump.

La revista Time menciona que Trump está mejor posicionado para ganar la contienda, incluso mucho mejor que en la campaña pasada cuando llegó a la Casa Blanca y que en las encuestas aventaja a Biden.

La guerra en Gaza

En otra entrevista con Fox News, Trump también se refirió a las protestas propalestinas en Estados Unidos, particularmente las ocurridas en el campus de la Universidad de Columbia y en el City College en Nueva York que ha dejado más de 100 manifestantes arrestados hasta el momento. Trump aseguró que se debe permitir a Israel terminar su “guerra de terror” contra Hamas, que dijo debe hacerse rápido y agregó que la gente debe respetar la ley y el orden en Estados Unidos.

“Tenemos que volver a las raíces, tenemos que proteger, tenemos que detener el antisemitismo que está invadiendo nuestro país en este momento”, dijo Trump. “Y Biden tiene que hacer algo. Se supone que Biden es la voz de nuestro país, y ciertamente no es una gran voz”.

Policía de Nueva York detiene universitarios que protestan en contra de la guerra promovida por Israel en la Franja de Gaza. EFE/EPA/OLGA FEDEROVA / OLGA FEDEROVA Ampliar

Trump sugirió que quienes se manifiestan en estos campus no son auténticos sino personas pagadas para hacerlo. “Realmente creo que aquí también hay muchos agitadores pagados, agitadores profesionales, y lo veo por todas partes”, dijo.

“Ya sabes, cuando ves señales y todas son idénticas. Eso significa que les está pagando una fuente”. “Sabes, estos no son carteles pintados a mano donde la gente iría a su sótano y pintaría algo porque realmente lo creyera. Todos estos son carteles idénticos hechos por la misma imprenta”, continuó. “Y sabes, cuando ves que eso significa que hay alguien en la cima que está pagando, o un grupo que está pagando, y le están haciendo un flaco favor al mundo, pero le están haciendo un flaco favor a nuestro país”.

Respuesta de la campaña Biden

La campaña de Biden emitió un comunicado después de la entrevista con la revista Time en el que criticaba los comentarios de Trump, argumentando que sus respuestas reflejan un segundo mandato autoritario y llamaron al republicano “dictador”.

“En sus propias palabras, promete gobernar como un dictador desde el ‘día uno’, utilizar el ejército contra el pueblo estadounidense, castigar a quienes se oponen a él, tolerar la violencia ejercida en su nombre y anteponer su propia venganza y retribución de lo que es mejor para Estados Unidos”, dijo en un comunicado James Singer, portavoz de la campaña de Biden. “Trump es un peligro para la Constitución y una amenaza para nuestra democracia”.