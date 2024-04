Champions League 2024: este sería el equipo campeón, según las estadísticas

Trofeo Champions League | Foto: Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images / UEFA

La Champions League ha iniciado sus semifinales con el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Real Madrid, en territorio alemán. En la otra llave, se enfrentarán Borussia Dortmund y París Saint Germain con el equipo francés que despide a su estrella Kylian Mbappé, quien muy posiblemente firme con el equipo español para la próxima temporada.

Las miradas del mundo deportivo están puestas en estos cuatro equipos que desde ya hacen cuentas para poder asegurar su cupo al mítico estadio de Wembley. Las estadísticas no son ajenas a este evento, y plantean el eventual escenario del próximo campeón de toda Europa a nivel de equipos.

De acuerdo con Opta Analyst, compañía especializada en el análisis de datos del deporte, publicó el porcentaje de probabilidad de cada equipo de terminar campeón en esta edición del torneo. Este informe utilizó diferentes variables como historial en el presente torneo, dificultad de los equipos que enfrentó, goles, entre otros.

Dicho informe deja a Real Madrid como principal favorito a llevarse su decimoquinta copa del torneo. El equipo español cuenta con 36.2% de probabilidades de salir campeón del certamen. Quien sigue al cuadro blanco es el PSG con una posibilidad matemática de 29.9%.

En tercer y cuarto lugar aparecen los dos equipos alemanes con las dos probabilidades más bajas de llevarse el título. Bayern Múnich cuenta con 19.7% de posibilidades, mientras que el Borussia Dortmund cierra el cuadrangular con 14.2%.

Madrid, superior ante todos

No es de desconocer la historia y legado que ha creado el elenco español con el pasar de los años en este torneo, pues 14 Champions en su haber son la muestra del éxito que ha logrado construir con diferentes nóminas y técnicos en cada temporada. No solo su valor histórico lo destaca frente a los demás, pues es el equipo que no ha perdido ninguno de los partidos que ha disputado desde que inició el torneo, consiguiendo 3 empates y 7 victorias.

Además, el Madrid logró derrotar al Manchester City, vigente campeón y anterior favorito de llevarse el trofeo y conseguir el liderato. Un hecho para nada menor que potencia las posibilidades del equipo español de llegar a Wembley, y levantar la esperada 15.

Por su parte, PSG se ubica en el segundo lugar, quedando muy cerca del Madrid, producto de su buena campaña, y la efectividad de su estrella francesa. Si bien Borussia es un rival menor, no debe confiarse tanto, ya que este equipo lo puede complicar con un planteamiento defensivo y transiciones en velocidad para aprovechar espacios vacíos.