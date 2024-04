MinDefensa sobre accidente de helicóptero: “No fue por falta de mantenimiento”

Bogotá D.C.

Durante un debate de control político en el Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que se adelantan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del accidente del helicóptero MI17 en el municipio de Arenal, sur de Bolívar.

La aeronave se precipitó a tierra mientras cumplía labores de abastecimiento a las tropas que se encuentran en operaciones contra el Clan del Golfo. Antes del siniestro, había recogido a un grupo de militares en la Fuerza de Tarea Marte. En total, murieron nueve uniformados.

El ministro Velásquez descartó que la caída de la aeronave MI17, de fabricación rusa, haya sido por falta de mantenimiento. Indicó que había sido inspeccionada en los primeros días de abril y tenía certificado de navegabilidad hasta el 18 de enero de 2025.

“No sabemos aún las causas del accidente. Es un tema de investigación. En todo caso, no es por falta de mantenimiento que se les dé a las aeronaves”, manifestó el jefe de esa cartera, quien dijo que la posible causa del siniestro pudo haber sido el mal clima en la región, como anticipó Caracol Radio.

La tripulación del Ejército decidió devolverse a la base militar al notar las pésimas condiciones meteorológicas, al igual que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, pero se estrelló antes de llegar.

El funcionario añadió que un helicóptero de las Fuerzas Militares no despega si no tiene garantizado el mantenimiento. “Es la simple supervivencia del propio piloto que no va a arriesgar su vida ni la de las demás personas que ocupan el aparato”, señaló.

En ese mismo sentido, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, aseguró que el helicóptero MI17 estaba en óptimas condiciones para operar. “Desde que se creó la Aviación del Ejército Nacional, se han volado más de 740 mil horas en circunstancias difíciles en apoyo a las operaciones militares”, indicó.

Cuerpos de militares ya están en Medicina Legal

Los cuerpos de los nueve militares fallecidos en el siniestro del helicóptero en el sur de Bolívar ya fueron recuperados y se encuentran en la sede de Medicina Legal de Bucaramanga, donde un equipo especializado adelantará los actos urgentes y las necropsias.

Se trata del Mayor Edward Espinosa, el Teniente Coronel Jesús Carvajal, los sargentos Diego Ramírez y Michael Villanueva y el cabo Cristian Ordoñez.

También los de los jóvenes militares que iban como pasajeros en la aeronave: el cabo Jhon Arlen Olea y los soldados profesionales Sman Sanabria, Jesús Montalvo y Yeisson Mendoza Méndez.

Una vez Medicina Legal entregue los cuerpos de los militares, se llevarán a cabo las respectivas honras fúnebres en las diferentes regiones del país, tales como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Córdoba.