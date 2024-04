Luis Alberto Posada anuncia presentación en el movistar Arena para el 20 de julio

Luis Alberto Posada anuncia este 20 de Julio concierto en el Movistar Arena.

El máximo exponente de la música popular en Colombia LUIS ALBERTO POSADA, esta dispuesto a entregar a sus seguidores y también a lo que No lo son, un evento inigualable en el que nos demostrará por qué es y seguirá siendo EL ÍDOLO DEL PUEBLO.

Catalogado por el mismo artista como un concierto histórico, para todos los seguidores de este gran género, que se reunirán en el sitio de eventos mas importante del país El Movistar Arena para homenajear a este gran artista, quien interpretará sus grandes éxitos musicales Me tomas y me dejas, Basta con licor, El precio de tu error, Este maldito amor, Doble dosis de licor, etc que lo han catapultado como el más grande, en una exitosa trayectoria artística que supera los 40 años, siendo merecedor de recibir múltiples galardones y reconocimientos.