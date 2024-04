En el departamento de Risaralda trabajan en la recuperación de las vías rurales

Un total de 38 Kilómetros de vías rurales han sido intervenidas en los últimos días en la ciudad de Pereira, siendo los corregimientos impactados con estas labores de mantenimiento, La Bella, Tribunas, Arabia, Combia y Morelia.

Lo confirmó Juan Daniel Giraldo Ochoa, director operativo de infraestructura de Pereira.

De otro lado, se conoció que debido a las afectaciones que están generando unos árboles sobre la Escuela de Filobonito en Altagracia, estos serán intervenidos de forma integral por parte de la administración municipal.

Julian Hincapié López, director de Parques, Zonas verdes y Equipamiento municipal, explicó este procedimiento.

El proceso de intervención tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo, lo que generará el cierre total de la vía en los siguientes horarios: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

La Gobernación de Risaralda, por su parte, realizó a inspección y vigilancia a la vía que del municipio de Mistrató conduce a Mampay, y confirmó que a la fecha solo faltan 2 kilómetros de carpeta asfáltica por culminar.