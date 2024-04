En colegio de zona rural de Sardinata siguen sin docentes

Cúcuta

Comunidad educativa en la vereda La Victoria, zona rural de Sardinata manifiesta su preocupación por la falta de docentes para la única institución de la zona.

Pasados más de tres meses de iniciado el calendario escolar, por los menos 26 estudiantes de diferentes grados siguen sin asignación de educadores, lo que frena su acceso a este derecho fundamental.

“Para los estudiantes del proyecto Ser Humano, hasta el día de hoy no les han enviado los profesores, y se requieren de carácter urgente para que puedan iniciar las clases, y ya no se entiende quiénes son los responsables, gobernador, secretaría de educación, pero hay que hacerles el llamado porque no quieren tomar iniciativa de enviar un profesor de tiempo completo para que los estudiantes continúen” dijo a Caracol Radio Luis Arévalo, líder del corregimiento La Victoria, zona rural del municipio de Sardinata.

Es una problemática que viene desde el año anterior y que a pesar de las acciones legales, no han obtenido una respuesta de las autoridades.

“Ya hay dos fallos de tutela por ese mismo tema, porque la educación no tiene límites, ni tiene barreras, eso es indefinido, y la otra compañera también interpuso un fallo para que enviaran el docente, y al final no lo mandaron, entonces quedamos en la misma situación” puntualizó Arévalo.

Insisten a la Secretaría de Educación del departamento tenerlos en cuenta como comunidad para garantizar el desarrollo de la región por medio de los niños y jóvenes.