Capacidad de los embalses para la generación de energía en Antioquia es menor al 30%

Pese a las lluvias de los últimos días y de los pronósticos de precipitaciones para las próximas semanas, el nivel de los embalses en Antioquia continúa preocupando por las consecuencias que esto podría traer para la generación de energía del país.

Según XM, Administradores del Mercado Eléctrico, el departamento tiene diez represas —para la generación de energía—, que no alcanzan el 30% de la capacidad útil.

A hoy —30 de abril— la de mayor promedio es Playas con un 57.7%, que contrasta con la situación en Miraflores, cuyo volumen es del 0.0%; hace siete días, este mismo embalse tenía una capacidad del 3.3%.

Ituango, uno de los embalses más golpeados por el fenómeno de El Niño tiene una capacidad del 17.14%, hace siete días estaba en un 15.34%, es decir, las pocas lluvias surtieron efecto, pero no el suficiente para recuperar su caudal óptimo.

¿Riesgo de racionamiento?

Ante este panorama, que ha sido recurrente en los últimos meses, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había alertado que las recientes lluvias no están siendo suficientes para recuperar la capacidad de los embalses, no sólo de la región sino del país.

“El hecho de que hoy no tengamos un racionamiento de agua o energía, no significa que en el futuro no se pueda presentar esto si no hacemos un uso racional de los recursos. Esto es entre todos, tenemos que ayudar a resolver un problema serio —ahorrando los recursos— que tiene el país por la contundencia del fenómeno de El Niño”.

Lo cierto es que aunque esté lloviendo, los embalses deben recuperarse y esto tomará tiempo, según las proyecciones de autoridades encargadas de la regulación y el suministro de energía en el país.