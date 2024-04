Medellín no descarta racionar agua y energía, piden ahorrar con duchas de 3 minutos

Las lluvias de las últimas semanas en Antioquia no han sido suficientes para recuperar el nivel de los embalses, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aclaró que pese a que aún no hay racionamiento de agua y energía en la región, es necesario extremar el cuidado de los recursos por prevención.

Y es que precisamente para prevenir un racionamiento de agua y energía, EPM y la Alcaldía Distrital entregaron recomendaciones, entre ellas, tomar duchas no superiores a los tres minutos y cerrar la llave mientras se hace uso del jabón y el shampoo.

¿Cómo ahorrar agua y energía?

Peter Londoño Vanegas, de la Unidad Educación al Cliente y Comunidad de EPM, explicó que con una ducha de tres minutos una persona se podría gastar entre 35 y 40 litros de agua, pero si emplea un mayor tiempo —cinco minutos— se estaría gastando hasta los 90 litros de agua.

“En cualquier fenómeno de variabilidad climática nuestras pequeñas acciones pueden contribuir a sobrepasar estos retos. Ahora, la mayor ayuda es ahorrar agua y energía desde los hogares”.

¿Las pocas lluvias no han sido suficientes?

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que por la contundencia del fenómeno de El Niño se podría presentar un racionamiento de agua si no se ahorra el agua y la energía en la capital antioqueña.

“El hecho de que hoy no tengamos un racionamiento de agua y energía en Medellín no significa que en el futuro no se pueda presentar esto, pues si no hacemos un uso racional del agua y la energía ese sería escenario”.

Desde EPM informaron que el embalse La Fe ha oscilado sus niveles entre un 59% y un 60% y el de Riogrande, que también comparte actividad de generación tiene un volumen de almacenamiento del 32%.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, está despachando desde Antioquia para monitorear cada día el estado de los embalses en la región, teniendo en cuenta el riesgo de racionamiento eléctrico en el país por el fenómeno de El Niño.