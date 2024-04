100 proyectos con proveedores tuvieron ingresos superiores a $1.200 millones: ACOPI Caldas

Manizales

En el 2023 se ejecutaron 16 proyectos que impactaron a 3.700 personas, según ACOPI Caldas, entre los que se encuentran Juan Carlos Duque, un hombre que padece de Parkinson hace 14 años y arrancó su vida emprendedora hace tres. Él cuenta que ha logrado ver la vida de otro modo, por lo que, pese a su condición de salud, ha sido integrado en varios proyectos que reúne a los microempresarios del departamento, sin embargo, hace un llamado para que las personas discapacitadas sean impulsadas con sus emprendimientos y no sean subestimadas.

“Lastimosamente me he dado cuenta que hay aquí en Manizales al discapacitado, lo tienen allá en una esquina como de forma invisible, yo pido que las empresas, los concejales y diputados pongan un poco más de ojo en esa parte, a que miren a esas personas, la persona que empieza muchas veces no sigue, miremos a los que están en escalonamiento, los que llevan dos o tres años con un emprendimiento, ellos requiere un apoyo y no lo consiguen”, expresa Juan Carlos Duque, emprendedor.

Por su parte, el concejal Juan Camilo Muñoz, indica que es fundamental, desde el Plan de Desarrollo, que se comience a debatir las iniciativas emprendedoras para fortalecer el sector empresarial incluyendo a la comunidad, “El sector mipyme es maravilloso, representa más del 99 % del tejido empresarial del país y yo provee cerca del 80 % del empleo formal de Colombia, tenemos que entender que en la diversidad hay gran riqueza, es fundamental que desde el plan de desarrollo que de discutirá, empecemos a debatir todas estas iniciativas y propuestas para fortalecer tanto el sector empresarial, como los programas para incluir a la comunidad”.

Dentro del informe de gestión 2023 presentado por ACOPI Caldas, se expone que hubo un relacionamiento comercial de 723 millones de pesos, un 94 % de satisfacción en la asistencia de formación técnica, incremento en las plataformas digitales y las ventas que sobrepasan los 1.200 millones de pesos de 100 proyectos desarrollados con distintos proveedores en Caldas. Dulfary Montoya Castro, directora ejecutiva de ACOPI, seccional Caldas, aseguro que “Estamos sumando para que todo se dé y mostramos un informe real, honesto y responsable, por eso esperamos seguir trabajando de la mano con todas las entidades, de manera articulada, porque los únicos beneficiarios de todo esto que hacemos es el sector empresarial.

Para este 2024, ACOPI aspira al fortalecimiento de las relaciones con los empresarios, expansión en todo el departamento y aumento de los ingresos por proyectos, entre otros; mientras que el emprendedor Juan Carlos Duque seguirá su proyecto de reutilización que busca mejorar el medio ambiente. Además, se eligieron al presidente y secretario de la asamblea de la asociación y se efectuó la aprobación de los estados financieros.

Le puede interesar: Capturan en Caldas a uno de los hombres más buscados en el Valle del Cauca.

Le puede interesar: Destechamiento de casas, inundaciones y deslizamientos afectan a municipios en Caldas