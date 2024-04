Liga de Colombia: así quedaría el fixture de los cuadrangulares finales

Millonarios y Junior comparte el Grupo A de los cuadrangulares. (Photo by John Vizcaino/VIEWpress) / VIEW press

¡Todo listo para las finales del fútbol colombiano! Este domingo 28 de abril se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares con Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, los dos líderes del todos contra todos, como cabezas de serie. Tanto Santa Fe como Equidad se quedaron con las ganas de ocupar los primeros puestos, Deportivo Pereira ascendió escalones y Millonarios, Junior de Barranquilla y Once Caldas terminaron sellando su clasificación. El eliminado fue el Independiente Medellín.

Con lo anterior sobre la mesa, el Grupo A quedó conformado por Bucaramanga, Pereira, Millonarios y Junior, mientras que el Grupo B tiene al Tolima junto con Independiente Santa Fe, Equidad y Once Caldas. Se avecinan entonces duelos imperdibles en la recta final del primer semestre del año.

Definido lo anterior, se sorteó la primera jornada de esta fase con el objetivo de empezar a definir las localías. En este orden de ideas, Junior recibirá a Millonarios en el Metropolitano y Bucaramanga visitará al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas; del otro lado del cuadro, Santa Fe recibirá en El Campín al Tolima y Equidad visitará en Palogrande al Once Caldas.

Estos juegos se llevaron a cabo entre el miércoles primero y el jueves 2 de mayo.

¡Este es el 𝗙𝗜𝗫𝗧𝗨𝗥𝗘 de los grupos en nuestros Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2024! 🙌



Conoce los grupos y como se jugarán los primeros partidos 👀#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/zlBuoUQO7v — DIMAYOR (@Dimayor) April 29, 2024

Fixture completo de los cuadrangulares de la Categoría Primera A

Concluido el sorteo de la Dimayor, el periodista Paolo Arenas adelantó, a través de sus redes sociales, el que sería el calendario final de los cuadrangulares. Los seis partidos que disputarán cada uno de los ocho equipos clasificados, rumbo a la disputa por la primera estrella del año.

A continuación el cronograma estipulado:

Grupo A

Primera fecha (1-2 mayo): Junior Vs. Millonarios, Bucaramanga Vs. Pereira.

Segunda fecha (4-5 mayo): Bucaramanga Vs. Junior, Millonarios Vs. Pereira.

Tercera fecha (11-12 mayo): Junior Vs. Pereira, Millonarios Vs. Bucaramanga.

Cuarta fecha (18-19 mayo): Pereira Vs. Junior, Bucaramanga Vs. Millonarios.

Quinta fecha (22-23 mayo): Junior Vs. Bucaramanga, Pereira Vs. Millonarios.

Sexta fecha (25-26 mayo): Millonarios Vs. Junior, Bucaramanga Vs. Pereira.

Grupo B

Primera fecha (1-2 mayo): Once Caldas Vs. Equidad , Santa Fe Vs. Tolima.

Segunda fecha (4-5 mayo): Tolima Vs. Once Caldas, Equidad Vs. Santa Fe.

Tercera fecha (11-12 mayo): Once Caldas Vs. Santa Fe, Equidad Vs. Tolima.

Cuarta fecha (18-19 mayo): Santa Fe Vs. Once Caldas, Tolima Vs. Equidad.

Quinta fecha (22-23 mayo): Once Caldas Vs. Tolima, Santa Fe Vs. Equidad.

Sexta fecha (25-26 mayo): Equidad Vs. Once Caldas, Tolima Vs. Santa Fe.