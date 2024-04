DT del Cúcuta, tras el ataque sufrido por hinchas: No aceptamos insultos, ni maltrato

Braynner García asumió como nuevo timonel del Cúcuta Deportivo, luego de la salida del argentino Federico Barrionuevo por la eliminación del equipo en la Copa Colombia a manos de Tigres y el fracaso del año pasado al no lograr el ascenso a primera división, perdiendo la final ante Patriotas.

Habló en Caracol Deportes Domingo sobre su llegada a la dirección del equipo profesional y el duro momento que vive el equipo en los últimos días por amenazas y agresiones por parte de la afición. Además, el entrenador aprovechó para enviar un mensaje a la hinchada cucuteña.

En los últimas semanas el ambiente en el equipo no ha sido el mejor, esto dijo García acerca de este momento que atraviesa la institución: “Lamentablemente el día de ayer fuimos increpados por una parte de la hinchada, que está aún molesta porque no se pudo ascender la temporada anterior Ellos han tomado su determinación de protestar, lo que no estamos de acuerdo es que sea contra los jugadores, a la entrada al estadio, agrediendo nuestro transporte, pero bueno vamos a seguir trabajando para revertir la situación que vive el equipo en este momento”, mencionó.

Cuál es su opinión sobre esto: “Es complicada la situación, uno siempre espera que la hinchada lo respalde en este nuevo proceso, hemos llegado hace 3 juegos y con la mayor disposición, somos personas de la región que siempre queremos lo mejor para el Cúcuta Deportivo y está muy complicada la situación con el equipo. Esperemos de que hagan protestas pacíficas, de que no vaya en contra de ninguno de nosotros y obviamente nosotros dentro de la cancha vamos a poner el máximo para voltear esto”.

No lograr el ascenso el año pasado, afectó a los hinchas. El equipo estuvo muy cerca y se le escapó en las últimas fechas. Este ha sido el detonante para que la afición se encuentre molesta y sentenció lo siguiente al respecto: “Es una institución la que está de por medio, esto es el Cúcuta Deportivo, somos los directivos, los jugadores, el cuerpo técnico estamos de paso, pero el amor debe ir dirigido al Cúcuta que este año cumplimos 100 años, entonces opino que la gente venga al estadio con la mejor disposición y apoyen al equipo”, aseguró.

Que viene ahora para la hinchada: “Nosotros somos unas personas muy respetuosas, siempre nos hemos dirigido muy bien con toda la hinchada, hemos tratado de tener algún acercamiento con las barras y pensamos que íbamos a tener otro tipo de respuesta, no fue la más adecuada entonces seguiremos trabajando, mostrándoles que tenemos toda la disposición de hacer las cosas honestamente y que el equipo salga de B, es el objetivo que tenemos. Pero pedirles de manera especial que tengan un poco de comprensión con la situación que estamos viviendo, nosotros no somos culpables de lo que pasó el año pasado y vinimos a dar lo mejor con voluntad y ganas de salir campeón y devolver al Cúcuta donde se merece”.

“Hemos sido muy respetuosos con las protestas pacíficas que ellos han venido haciendo, no podemos aceptar los insultos y el maltrato o atentar contra la integridad de los jugadores, del cuerpo técnico es algo delicado. Nosotros somos conscientes de lo que estamos jugando, somos un equipo con mucha historia, vamos a trabajar para volver a la A”, agregó.

Sobre su continuidad el otro semestre: “Solo Dios sabe hasta cuando nos va a tener acá, yo era el técnico de la sub 20, con la salida del profe Federico fui ascendido al equipo, lo tome en un momento complicado, pero acá estamos colocándole el pecho y con la mayor disposición y hasta que los directivos nos den la posibilidad vamos a hacer las cosas bien”.

Opinión sobre Jaime Peralta: “No tuve la posibilidad de tenerlo, pero pues ha pasado un poco de antecedentes de un chico joven que esperemos por el bien de él mismo que no recurra en estos actos, porque lamentable está acabando con las oportunidades que tenga en el futuro. Es un delantero con muchas cualidades y realmente puede aportarle mucho al fútbol colombiano en el futuro el tema de la disciplina tiene que mejorarlo porque en la vida y en el fútbol se necesita de esto para poder triunfar”. finalizó García.