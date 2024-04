Caso Nicolás Petro: Fiscal Burgos pide medidas contra el abogado Diego Henao

El fiscal Mario Burgos, quien adelanta el proceso de supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, anunció que no revelará “la fuente humana” que permitió con información, proceder a la captura del exdiputado del Atlántico.

Así reaccionó Burgos luego de que se conociera una medida correccional emitida por el juzgado segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla en donde otorga tres días de plazo para que entregue las pruebas físicas con las que acusa al hijo del presidente de la República.

En el documento radicado ante el despacho, el fiscal Mario Burgos indica que “lo correspondiente a la identificación del mismo (en referencia a la fuente humana) guarda reserva legal, por lo que no es pertinente por parte de la Fiscalía General revelar esta información de carácter reservado”

Por otra parte, se conoció que Burgos solicitó medidas disciplinarias y penales en contra de la defensa de Petro Burgos, que lidera el abogado Diego Henao.

Compulsa de copias

Al respecto, Henao señaló que Burgos “insiste en atacar a la defensa y continúa desacatando las ordenes de los jueces”.

“No solo solicita se me compulse copias para que se me investigue disciplinaria y penalmente, sino que no entrega la información que el señor juez le ordenó en debida forma y oportunidad que son necesarios para ejercer una defensa técnica adecuada”, indicó Henao.

Para Henao, el representante de la Fiscalía “confirma que seguirá desacatando las ordenes judiciales” y recordó que la defensa debe contar con el tiempo y los medios razonables.