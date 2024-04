Trabajo para jóvenes: Tecnoglass convoca a 150 “sin experiencia” en Barranquilla

Una serie de trinos del empresario Christian Daes ha generado un masivo envío de hojas de vida a Tecnoglass, por parte de jóvenes en busca de empleo en Barranquilla.

En sus redes, el empresario escribió hace unos días que Tecnoglaas esta necesitando muchachos con ganas de aprender, pero lo que más llamó la atención, es que pedía como único requisito “que no sepan hacer nada”.

La noticia se dio a conocer, lo que ha causado el interés de los más jóvenes por vincularse a la compañía barranquillera dedicada a la fabricación de vidrios arquitectónicos y productos de aluminio para el sector de la construcción.

LEA TAMBIÉN Conozca cómo acceder a ‘Credichévere’, préstamos para comerciantes en Barranquilla

Primeros convocados para el empleo

El empresario dio a conocer que ya están contactando a los primeros 150 jóvenes, de acuerdo con las hojas de vida que han estado recibiendo para trabajar en planta.

Según el empresario, se pidió que no tuvieran experiencia para que “no tengan mañas”.

“Nos gusta que no tengan experiencia previa porque no traen mañas. Por eso la experiencia no es necesaria. En Tecnoglass somos una universidad viva. Una familia”, publicó en X.

¿Qué hacer si quiere aspirar a las vacantes?

La empresa dio a conocer que el trabajo está dirigido a jóvenes sin experiencia y con ganas de trabajar en planta. Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida al correo: Empleos@tecnoglass.com

Tecnoglass es una compañía que ha logrado ventas por el orden de los 833millones de dólares en el ultimo año, cuyo mercado principal es Estados Unidos.