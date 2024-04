Si por cada error de Quintero me responsabilizan, me tienen que dar cadena perpetua: Fico

Medellín, Antioquia

El alcalde Federico Gutiérrez respondió ante los cinco días de arresto y la multa que tendrían que pagar él y su secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, tras la decisión de un juez al fallar una tutela interpuesta por una docente el año anterior.

La mujer, quien estaba en embarazo, fue despedida y su seguridad social no fue pagada en noviembre de 2023, motivo por el que interpuso la acción de tutela.

El mandatario local fue enfático al señalar que lo sucedido fue responsabilidad de la administración anterior y no de la actual.

“Imagínese donde por cada desastre, por cada cosa mala que hizo la administración anterior, de los que se robaron a Medellín, los que saquearon a Medellín, si por cada cosa mala que ellos hicieron, me responsabilizan a mí y me dan por cada cosa mala que ellos hicieron cinco días de cárcel, si eso lo suman, me tienen que dar cadena perpetua”, aseguró.

La orden de arresto

El caso ocurrió mientras estaba como alcalde encargado de Medellín Óscar Hurtado Pérez y se dio el retiro de la mujer embarazada de sus labores como docente, cargo que tenía en provisionalidad.

Por este motivo, interpuso la tutela en contra del secretario de Educación y del alcalde de esa época. El 20 de noviembre del 2023 se resolvió la tutela a favor de la docente, por lo que se ordenó el pago de la seguridad social.

Debido a que esta orden no se cumplió, se dio una acción de desacato por la que finalmente el juez ordenó el arresto y el pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes al actual alcalde, Federico Gutiérrez, y a su secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño.

En cuanto el mandatario fue notificado, la Alcaldía procedió al pago de la seguridad social de la mujer y radicaron, ante el Juzgado Diecisiete Penal Municipal de Medellín, una solicitud de inaplicabilidad a la orden de arresto y la multa.