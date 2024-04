Un conductor de Uber hirió a un pasajero y piden que la empresa también responda

Medellín

Hace varios meses en Medellín, el conductor de una plataforma digital de transporte público sostuvo una discusión con un pasajero, quien terminó gravemente herido.

El pasajero solicitó el servicio de transporte a la plataforma Uber desde el barrio El Poblado porque ese día tenía pico y placa, recorrido que emprendió con sus dos hijos mentores de edad a quienes iba a acompañar a la institución educativa. Al llamado acudió el conductor, un hombre de más de 65 años, y se dispuso a prestar el servicio, pero en medio del recorrido comenzó una discusión con el pasajero y terminó atacándolo con un arma cortopunzante.

“Esto sube de tono y, desafortunadamente, al interior del vehículo y por fuera de este, el usuario, en presencia de sus dos hijos menores de edad, es apuñalado en cinco oportunidades y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a instancia de un proceso penal que se inició en la Fiscalía General, estableció que las heridas fueron propinadas en zonas anatómicamente vitales”, dijo a Caracol Radio, Juan Sebastián Duque, abogado penalista y defensor de la víctima de la agresión.

Este caso, que fue atendido por una oficina muy importante de abogados del país con sede en Medellín y que le están haciendo seguimiento al caso, precisaron que este miércoles un fiscal le imputó al conductor de la plataforma el delito de tentativa de homicidio por el material probatorio recopilado.

“En esta audiencia el individuo no se allanó a los cargos, lo que sigue es el desarrollo del proceso, vendrá una acusación formal y eventualmente, pues nosotros nos encargaremos de que se establezca lo que realmente sucedió en el juicio y buscaremos una condena para este señor”.

Pese a estos cargos, el señalado no los aceptó e incluso el juez determinó que debería seguir en libertad afrontando el proceso judicial.

¿Quién más está involucrado en el caso?

Resulta que el judicializado está afiliado a la plataforma de transporte Uber con sede en Alemania, por lo que los abogados no solo buscan que el agresor responda por el delito, sino que también lo haga la multinacional. Porque el hecho ocurrió en medio de la prestación de un servicio con una persona acreditada y monitoreada por la compañía. Pero, la situación aquí es donde se complica, ya que el grupo de abogados exigieron una reparación a Uber y esta, como se dice coloquialmente, ‘se lavó las manos’ y hasta dejó solo al judicializado, quien hoy es defendido por un abogado de oficio y ningún apoyo jurídico de dicha empresa. Y tampoco quiere responder al agredido.

“Para nuestra sorpresa y la sorpresa de todo el gremio jurídico colombiano, la plataforma se lavó las manos y entonces descubrimos que tendríamos que hacer una reclamación a una empresa alemana y que las pólizas de seguro que amparaban este tipo de eventos tampoco resultaron brindando mayores respuestas o soluciones. De dónde empezamos a hacer todo un estudio jurídico y lo que hemos venido concluyendo es bastante desconcertante porque los usuarios de este tipo de plataformas de servicio a través de estos vehículos particulares están absolutamente desprotegidos ante la ocurrencia de un evento de estos”.

Recalca que la empresa no responde y las pólizas contratadas tampoco lo hace n . Y agrega que no solo no responde a los usuarios, sino que tampoco a los asociados o conductores, pero el dinero sí llena las arcas de estas plataformas.

“Es una vergüenza y es realmente el mensaje de responsabilidad social que hay que elevarle a estas plataformas porque los recursos salen hacia el exterior, porque tienen sus casas matrices en el exterior, porque las pólizas no tienen el suficiente aseguramiento o la cobertura y hasta a los propios conductores los dejan desamparados ante la ocurrencia de un hecho de esto. Entonces fíjate cómo es una concurrencia de tragedias ahí”, recalcó el abogado.

¿Qué busca el colectivo de abogados?

Explica que la intención es que haya una responsabilidad individual y que la empresa haga una reparación económica y simbólica al afectado por la agresión y que se regule la responsabilidad porque los usuarios de estas plataformas están desprotegidos.

Concluyó que lo que hay aquí actualmente con estas plataformas es un escenario de desprotección para todos, tanto usuarios como conductores, y es lo que se debe revisar.