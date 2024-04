Santandereana se fracturó el brazo, terminó en UCI y médicos no aclaran caso

Bucaramanga

El caso fue asistido en la Clínica Foscal de Floridablanca donde llegó hace 18 días una familia desde Cimitarra con una mujer que se había fracturado el brazo.

Cristian Pinzón, es hijo de Noralba Sánchez Fontecha de 56 años de edad, y denunció que desde hace más de dos semanas los médicos no les han explicado por qué su mamá resultó hospitalizada en UCI. Por tanto pusieron una tutela, pues no son del área metropolitana de Bucaramanga y no tienen familia en la capital santandereana; y el gasto económico por el que están pasando es alto.

“Entró por una lesión porque se fracturó el brazo por una caída. Me la entregan en estado vegetativo. Lleva 18 días en la Foscal y no le han hecho los exámenes. Su cuerpo se ve desgastado. No me han querido dar cita con el neurólogo para saber qué le pasa”, comentó.

La paciente es funcionaria y profesora en el municipio de Cimitarra y por eso Fecode también ha solicitado una respuesta por parte del equipo médico. “Es una mujer sana. Nunca ha tenido un infarto. Si es un tema cerebral por qué el neurólogo no se ha sentado hablar con nosotros desde hace 18 días”, agregó Pinzón.

Comentó que inicialmente llegaron a hospedarse a un hotel. Luego les tocó arrendar un apartamento cerca a la clínica Foscal. “Entramos todos los días a las 11:00 a.m. y salimos a las 6:00 p.m. No somos de acá. Siempre ingresamos a la UCI y la encontramos sin despertar”.

En la tutela la familia exige el tratamiento que necesita Sánchez Fontecha para su recuparación. Motivo por lo que piden que les entreguen la historia clínica, ordenes médicas, y valoración del medico especialista en aras de poder establecer el tratamiento pendiente de realizar.

“Advirtiendo que el incumplimiento de la presente orden lo hará acreedor de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991. Ordenar que dentro de las 48 horas se brinde la intervención que disponga el medico tratante”, dice la tutela que se interpuso el 22 de abril y al momento la familia sigue sin respuestas.