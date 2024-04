Preocupación en La Dorada (Caldas) por casos de dengue

Manizales

Hay alerta por casos de niños y adultos infectados de dengue en el municipio de La Dorada, por eso las autoridades hacen un llamado a cuidar la salud de todos y a evitar tener aguas estancadas en el inicio de la temporada de lluvias, sin embargo, aclaran que actualmente no hay un pico de dengue como ocurrió a principios del año en curso. “El pico que se presentó en el país fue muy importante, especialmente, en diciembre y enero, inclusive en febrero, pero en este momento ha bajado, sin embargo, aún se reportan casos”, indica Soraya Noreña Pera, médica epidemióloga del hospital San Félix en La Dorada.

Además, la profesional recalca que no se debe bajar la guardia en el comienzo de la temporada de lluvias, ya que pueden aumentar los casos, por ese motivo, recomienda a los doradenses seguir con las medidas de prevención que impidan la reproducción del zancudo transmisor, “No tener aguas estancadas dentro de las viviendas, estar pendientes de cambiar los depósitos de agua o tener las cubiertas en las albercas, cuando se laven, se deben limpiar las paredes de manera adecuada, ojalá con jabón y cepillo; evitar tener floreros a los que no se les cambie el agua o plantas acuáticas que no tengan un cambio de agua, porque se convierten en nichos para que las hembras se reproduzcan.”.

Por último, Noreña Pera recordó que con las lluvias se incrementan los casos por dengue, ya que hay mayores precipitaciones, además del clima tropical hay en el magdalena caldense, por eso, pide a la comunidad tomar dichas medidas.

