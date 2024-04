Gobernador Verano propone tarifa eléctrica diferencial por factores del clima en regiones

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano propone una tarifa de energía diferenciada, teniendo en cuenta el piso térmico de las regiones.

En entrevista con Caracol Radio, el mandatario departamental indicó que para la región Caribe no se debe imponer una tarifa que no tenga en cuenta las características propias del consumo en una zona como lo es el norte del país.

Propuso que el consumo básico para la Costa sea de 250 kilovatios/hora y no 170 megavatios/hora. Esta consideración lo hizo Verano a propósito de la resolución de la CREG que sanciona por mayor consumo, indicando que esto requiere pedagogía.

“Lo que yo creo es que no puede haber una tarifa que no tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con la diferencia de los consumos básicos. Lo que se quiere establecer es que el consumo básico de la Costa sea 170 megavatios por hora, que es lo que sirve en Bogotá, donde no tienen las mismas necesidades en materia de energía eléctrica por el calor. Para nosotros ese consumo básico debería ser 250 megavatios por hora”, aseguró el mandatario.

A través de su cuenta en “X” indicó que “Entendemos la emergencia climática que estamos viviendo, pero esperamos soluciones de fondo. Castigar por mayor consumo requiere pedagogía; sin embargo, quien comete fraude no paga por la energía. Estas acciones deben ser penalizadas y el costo debe ser descargado de la factura al usuario de inmediato. Pedimos que se solucionen los otros conceptos antes de castigarnos”.

Gremios rechazan sanciones por no ahorrar energía

Al conocerse la noticia por parte del ministerio de Minas y Energía, en la Costa se escucharon voces que cuestionaron las sanciones, argumentando que hubo desconocimiento de las afectaciones térmicas en la región, en comparación con el interior del país

Los comerciantes se mostraron muy preocupados con la implementación de esta nueva medida, pues por las altas tarifas de energía que están pagando desde hace tiempo ha conllevado en, ocasiones, a reducir personal, y se ha visto reflejado también en la reducción de las ventas para los comerciantes.

Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, alzó su voz de rechazo, asegurando que la nueva resolución no sea aplicada a la región Caribe, ya que la Costa ya está pagando el componente de las pérdidas de energía.

“Recibimos con un impacto muy negativo y estamos preocupados por todo lo que esto va a implicar en la factura de los comerciantes y los ciudadanos en general en la Costa. Nosotros estamos hasta molestos porque esto no debe aplicarse a la región, ya que estamos bajo un régimen especial tarifario y ya estamos impactados asumiendo las pérdidas técnicas y no técnicas”.

La líder gremial también le hizo un llamado a la Bancada Caribe, que busque la forma de intervenir en esta situación que, sin duda alguna, perjudicaría el sector comercio.