¡Evite multas! Este es el pico en Cartagena para el 26 de abril 2024

A partir del 18 de abril de 2024, una nueva rotación en el programa de restricción vehicular, conocido como pico y placa, se ha establecido en Cartagena, la norma se mantendrá de la misma forma hasta el próximo 28 de junio de 2024.

Pico y placa del viernes 26 de abril

Según la Alcaldía de Cartagena, se restringe la circulación de vehículos particulares según el último dígito del número de la placa, es decir, para el viernes 26 de abril, los vehículos y motocicletas con placas que finalizan en 9 y 0 no podrán circular.

Esta restricción vehicular estará vigente de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m., de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. y desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2

1 y 2 Martes: 3 y 4

3 y 4 Miércoles: 5 y 6

5 y 6 Jueves: 7 y 8

7 y 8 Viernes: 9 y 0

¡ATENCIÓN! Se modifica el pico y placa para vehículos particulares.



Esta decisión se tomó escuchando a la ciudadanía y posteriormente se evaluó con el @datt_cartagena.



La medida será aplicada así: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.



— Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 19, 2024

Pico y placa para taxis

La restricción para taxis el próximo viernes 26 de abril incluye aquellos con placas terminadas en 3 y 4. En este caso, no aplicará el levantamiento del pico y placa al medio día, las horas de la medida se mantendrán e irán desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Taxis (opera con los dos últimos números de la placa)

– Lunes: 5 y 6

– Martes: 7 y 8

– Miércoles: 9 y 0

– Jueves: 1 y 2

– Viernes: 3 y 4

Zonas donde regirá esta medida

Las zonas donde regirá esta medida, incluyen:

Centro Histórico:

Incluye las calles del centro de la ciudad amurallada, como el arrio Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní.

Vías Principales:

Transversal 54: Desde la intersección con la Diagonal 30 (CAI Ceballos) hasta la glorieta del Pozón sobre la Variante a Cartagena.

Desde la intersección con la Diagonal 30 (CAI Ceballos) hasta la glorieta del Pozón sobre la Variante a Cartagena. Avenida Pedro de Heredia : Tramo comprendido entre la intersección con la avenida Luis Carlos López y la Avenida Rafael Núñez (Sector India Catalina), hasta la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo).

: Tramo comprendido entre la intersección con la avenida Luis Carlos López y la Avenida Rafael Núñez (Sector India Catalina), hasta la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo). Troncal del Occidente: Desde la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo), hasta los límites de la ciudad con el municipio de Turbaco (Tubo Caribe).

Desde la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo), hasta los límites de la ciudad con el municipio de Turbaco (Tubo Caribe). Avenida Santander: Desde la entrada del Puente del Túnel de Crespo hasta la Calle 15 (Edificio Seguros Bolívar).

Desde la entrada del Puente del Túnel de Crespo hasta la Calle 15 (Edificio Seguros Bolívar). Avenida San Martín: Desde la Calle 15 hasta la intersección de la Avenida Santander (antigua Glorieta Santander) y la Avenida Blas de Lezo.

Desde la Calle 15 hasta la intersección de la Avenida Santander (antigua Glorieta Santander) y la Avenida Blas de Lezo. Avenida Pedro Romero (Calle 31 D): Tramo comprendido entre la carrera 30 (Glorieta de La Esperanza) hasta la intersección con la Transversal 54 (Y de Olaya – Caño Chaplundun).

Tramo comprendido entre la carrera 30 (Glorieta de La Esperanza) hasta la intersección con la Transversal 54 (Y de Olaya – Caño Chaplundun). Carrera 30 (La Esperanza): En el tramo comprendido entre la intersección con la Avenida Pedro Romero hasta la intersección con la Avenida Pedro de Heredia.

Sanciones por Incumplir el Pico y Placa

Es importante mencionar que, el no acatar la medida de pico y placa conlleva la inmovilización del vehículo y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, $19.500.000 pesos colombianos