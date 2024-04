El Dolutegravir ya tiene licencia de uso obligatorio en Colombia

Este miércoles se dio el último paso que faltaba para que el Ministerio de Salud pueda comprar medicamentos con principio activo del Dolutegravir a un menor costo del que actualmente ofrecen la farmacéuticas en el país. La SIC en una resolución otorgó la licencia de uso obligatorio sobre la patente del Dolutegravir.

Desde el año pasado, el Ministerio de Salud firmó una resolución en la que declaró el medicamento como de interés público y abrió la puerta a este proceso para obtener la licencia obligatoria sobre la patente.

El objetivo del gobierno con esta medida es que poder comprar el medicamento (antirretroviral, que se utiliza para tratar el VIH) a un costo unos 11.000 pesos y mediante un mecanismo que ofrece la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Aseguran que habrá una reducción en los costos y que bajo ese valor, se podría atender a cerca de 27 pacientes con el mismo costo que hoy genera atender a uno solo bajo los precios de las farmacéuticas.

Sin embargo, desde la Asociación de laboratorios farmacéuticos (AFIDRO) aseguran que la decisión desconoce los principios de propiedad intelectual sobre las patentes. También manifiestan que la decisión desconoce la innovación en el tratamiento de pacientes con VIH y podría tener un impacto en la autonomía médica.

“hoy en Colombia no se cumple con los requisitos para el uso de estas flexibilidades, debido a que el comportamiento de esta enfermedad en el país y su correspondiente atención no ha presentado barreras de acceso. De hecho, el porcentaje de personas diagnosticadas con VIH que tienen acceso a los medicamentos para tratar su enfermedad en Colombia es superior al promedio mundial. Según un informe de la Cuenta de Alto Costo, para el año 2022, en el país la cobertura de la terapia para esta patología había aumentado a un 88% de las personas diagnosticadas. Por eso, ratificamos que la figura de licencia obligatoria no es la adecuada para alcanzar el porcentaje que falta de cobertura, pues las patentes no se han constituido en una barrera para acceder al medicamento. Además, es importante resaltar que existen diversos tratamientos disponibles en el país para atender a estos pacientes”, manifestó AFIDRO.

También argumentan que, en Colombia se deben dejar claras las estrategias que permitirán continuar con los tratamientos de los pacientes que hoy en día se tratan con los medicamentos disponibles en el país. Además, piden que el proceso se den garantías de seguridad, calidad y eficacia.