ANDI se sorprendió con cambio propuesto por Petro para la Reforma Pensional

Antioquia

Desde Medellín, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, crítico duramente al presidente Gustavo Petro por el cambio que propuso sobre la reforma pensional.

El líder gremial hace referencia a la modificación en el umbral de salarios mínimos de 2.5 que fueron concertados con los partidos y en el Senado a cuatro salarios mínimos que anunció en su alocución presidencial.

“Nos sorprendió, digamos, la discusión del presidente de la República en donde dijo que ya se había logrado ese acuerdo y que ahora iba otra vez a buscar que fuera no tres sino cuatro salarios. Eso me parece extraño, nos parece extraño desde el punto de vista de los acuerdos políticos. Estoy seguro que habrá quien sienta que lo llevaron a hacer una aprobación con un nivel que no era el que realmente estaba en la mente del Gobierno y que el Gobierno quiere un nivel diferente”, detalló el señor Mac Master.

El presidente de la ANDI insistió en que hay mucha preocupación en cuanto al costo fiscal de esta reforma pensional y que es fundamental que los colombianos tengan claridad sobre cuáles son las obligaciones que se están asumiendo por cuenta de lo que se está aprobando en el Congreso de la República.

¿Qué pasó con los acuerdos con los partidos para la aprobación de la reforma pensional?

El pasado 23 de abril, el Senado de la República en pleno aprobó todo el articulado de la reforma pensional, esto luego de varias reuniones que sostuvieron los partidos, con el gobierno nacional en el que se aceptó que disminuyera el umbral de personas que obligatoriamente deben cotizar en Colpensiones.

Lo propuesto por el gobierno era que quienes ganaran tres salarios mínimos debían hacer el ahorro en el fondo público, pero con el acuerdo con los partidos se bajó a 2.5 salarios mínimos.

¿Qué dijo el Presidente Petro sobre la reforma pensional?

En una alocución presidencial que realizó durante la noche del miércoles, 24 de abril, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reforma pensional en la que advirtió que considera fundamental que se aumente el umbral de cotización para Colpensiones.

El mandatario de los colombianos considera que no es suficiente lo logrado en el Senado de la República y por eso debe subirse a cuatro salarios mínimos legales vigentes.

¿Qué sigue para la reforma?

La reforma acaba de pasar la discusión en el Senado de la República en donde fue aprobada, ahora pasa a la Cámara de Representantes en donde estudiará y si pasa, iría a una conciliación de las dos cámaras.