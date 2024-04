Alcalde de Duitama sigue en funciones por falta de ejecución de suspensión del Consejo

Duitama

En medio de una situación legal compleja, el alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, sigue ejerciendo sus funciones a pesar de una suspensión provisional emitida por el Consejo de Estado el pasado 15 de marzo.

En un discurso dirigido a la ciudadanía, el alcalde Bohórquez lamentó la falta de verificación en la difusión de información por parte de algunos abogados, quienes han sembrado confusión alrededor de su situación legal. Afirmó que, hasta el momento, no ha recibido una orden explícita del Consejo de Estado para apartarse del cargo y que continuará desempeñando sus labores como alcalde en espera de una resolución definitiva.

El alcalde explicó que, “según la Registraduría, el auto de suspensión provisional aún no ha sido ejecutoriado, lo cual significa que no está en vigor. Señaló que ha presentado solicitudes de aclaración ante el Consejo de Estado, las cuales aún no han recibido respuesta, y que mientras estas se tramitan, seguirá al frente de la alcaldía”.

Ante esta situación, Bohórquez hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad, instando a los abogados y a la comunidad en general a no difundir desinformación y permitir que el proceso legal siga su curso sin interferencias.

La falta de comunicaciones oficiales claras sobre el estado de la suspensión ha contribuido a la incertidumbre en la ciudad. “Hasta el momento, no se han recibido comunicaciones formales que indiquen un cambio en la situación legal” dijo Bohórquez

En medio de este panorama, la ciudadanía espera una resolución definitiva que aclare la situación legal del alcalde Bohórquez y permita avanzar en la estabilidad y el normal funcionamiento de la administración municipal. Mientras tanto, el alcalde continúa ejerciendo sus funciones, comprometido con el bienestar y el progreso de Duitama.

También https://caracol.com.co/2024/04/25/por-que-negaron-recusacion-a-magistrados-que-definiran-demanda-contra-alcalde-de-duitama/

Ante este comunicado de la Registraduría el abogado John Valderrama destacó la preocupante situación que enfrenta la comunidad debido a la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades locales. Valderrama expresó su preocupación por la falta de respeto a las decisiones del Consejo de Estado, especialmente en el caso de la suspensión del alcalde José Luis Bohórquez.

“Es evidente que la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales genera incertidumbre en la comunidad”, afirmó Valderrama. “La situación actual indica una violación flagrante de la ley y un desprecio por las instituciones judiciales”.

El abogado señaló que, según la legislación vigente, las decisiones del Consejo de Estado deben ser respetadas y cumplidas de manera inmediata. “El argumento de que la medida cautelar está ‘pausada’ carece de fundamento legal”, enfatizó Valderrama. “Es responsabilidad de las autoridades pertinentes garantizar el cumplimiento de la ley y acatar las decisiones judiciales”.

Valderrama instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para resolver esta situación y restablecer la confianza de la comunidad en el sistema judicial. “Es fundamental que se respete el estado de derecho y se garantice el debido proceso”, concluyó el abogado.