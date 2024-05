¿Escándalo de UNGRD empieza a tener efectos?: suspenden debate de Jurisdicción Agraria

Colombia

La Comisión Primera del Senado tenía previsto discutir el proyecto de código de procedimiento de la Jurisdicción Agraria, que está tramitando el Gobierno en el Congreso. Una vez arrancó la sesión el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, radicó una proposición con la que pedía suspender la discusión de la iniciativa.

Según el legislador, no es conveniente avanzar en la discusión de ese proyecto y de otros, impulsados por el Gobierno, por los reparos que tiene la iniciativa y el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo.

“Por eso he radicado la alteración del orden del día y que en la sesión de hoy y de mañana se discutan iniciativas de origen del Congreso de la República (…). Me parece relevante, importante de cara al país, que aplacemos la discusión de la iniciativa que está en el primer punto del orden del día”, señaló el senador Motoa.

Luego, se sometió a consideración la proposición y hubo empate. La votación quedó 9 a 9. Se hizo un segundo intento, pero se desbarató el quórum y se tuvo que levantar la sesión.

Por su parte la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró que la suspensión del debate de la iniciativa se suspendió debido a la situación que se ha originado por el escándalo de corrupción en la UNGRD y porque aún hay reparos al proyecto.

“Yo lo que veo en Jurisdicción Agraria es que hay un efecto de lo que está pasando, pero también el llamado de la Corte Suprema de Justicia con preocupación con un proyecto que no está listo. Ese es un proyecto que en vez de solucionar los problemas, va a generar mucha violencia”, aseguró Valencia.

Tras la suspensión del debate del proyecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que no es una buena noticia que por “un asunto” de corrupción no avance la agenda legislativa.

“Pensaría yo que no es una buena noticia para la sociedad colombiana que un asunto de corrupción haga que la legislación no avance. No vería yo como una buena noticia, sino que a una mala noticia se le agregaría otra, pero en fin, la vida política trae su ritmo y ahí estamos para eso”, agregó el ministro Osuna.

Recientemente Sneyder Pinilla, es subdirector de la UNGRD, aseguró que le entregó dinero al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle.