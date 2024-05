Bucaramanga

Desde el 2 de mayo comenzaron las largas filas frente a la Fiduprevisora en Bucaramanga. Docentes tanto activos, como pensionados e incluso familiares de maestros llevan días aglomerándose a las afueras de la entidad.

¿Cuáles son los reclamos más frecuentes? Los cambios de zonificación, pues a muchos los trasladaron a territorios que ni conoce o donde estuvieron ejerciendo la docencia hace muchos años.

De manera virtual el Sindicato de Educadores de Santander (SES) programó una reunión, para esta tarde, con la Fiduprevisora; esto en atención a la serie de reclamos pues ya son decenas de maestros que rechazan los cambios, incluso insinuando que muchos fueron trasladados conforme a una base de datos antigua.

Como el caso de Gustavo Saavedra quien lleva trabajando 33 años en el magisterio, y casi la mitad de este tiempo estuvo en Puente Nacional. Cuando se pensionó se vino a vivir a Bucaramanga y ahora lo zonificaron nuevamente lejos de su residencia.

“Hace 12 años vivo en Bucaramanga, zonificado en la Fosunab en Avanzar Médicos. Llego a pedir cita médica y me dicen que otra vez estoy en Puente Nacional. Esto es de un listado viejo. Yo estaba en Floridablanca, ¿por qué no exigen a la entidad que entregue un listado donde están las personas ubicadas?”, dijo a Caracol Radio uno de los docentes pensionados.

Familiares, docentes, personas de la tercera edad, enfermos y retirados llegan a hacer fila desde casi las 3 de la mañana frente a la Fiduprevisora y hasta las 8:00 a.m. abren puertas. Se entregan solo 100 fichos para que sean atendidos todos los maestros.

Quienes llegan de distintos municipios como el caso de Edgar Rodríguez quien tuvo que viajar desde Charalá para que le dieran una respuesta pues la única entidad para solucionar el centenar de reclamos, está ubicada en Bucaramanga.

“Mi mamá es pensionada, está enferma y no puede movilizarse. Tuve que venir hasta Bucaramanga porque no está recibiendo su médicamento y no la antienden en el hospital del municipio. Me dicen que ya no aparece zonificada allí”.

En otros casos los docentes que viven en la capital santandereana fueron trasladados a municipios que no conocen, o distancias como Barbosa y Vélez aunque nunca hallán trabajado allí.

En otros casos les cambiaron el centro de salud a uno de un municipio donde viven algunos familiares. En su mayoría en el área metropolitana también recibieron fuertes cambios.

Mi esposo esta recién operado y lo atendieron abajo en fosunab, ayer tenia una cita conespecialista pero la dorga no se la quisieron entregar en dosunab porque tenemosque ir hasta Piedecuesta aque se la entregun

Y es una droga urgente y por mas que pidamos en la drogueria no y no aeptan que solo sean los zonificados en la actualidad y nosotros éramos de la Fosunab

En las últimas horas Fecode rechazó los cambios improvisados y le pidió a los sindicatos departamentales entregar la cantidad de reclamos que hay por departamento. Marilyn Rodríguez Pinzón, presidente del sindicato de educadores de Santander.

El magisterio dijo que la reunión es hoy a las 2 de la tarde de manera virtual, se espera haya presencia del Ministerio DE salud les solucione lo más pronto posible la situación se irán a paro nacional.

Hoy salió una circular enmanada de fecode donde nos citana una reunión con la fiduprevisora y el gobierno

Para revsar esta situación que estamos viviendo en santande y todo el país imlementacionde un nuevo modelo de salud que consideramos sea el que nos merecemos, el que hemos trabajado, no compatimos esta improvisación que esta realcional lanustia de lagente, no aparecen zonificados donde esta, no hay prestaciono de servicios, despacho de medicamentos, pacientes de alto costo, enfermedade graves y esto ha generoad agustia una preocupación entoda la comunidad

Educativa del magisterio yssus fmaiilas

Nos preocupa la improviszaion no habían dic que había un periodo de transición par aimplementar este modelo sin coasiones traumatismos tan delicados

En la provincia y municipio lejanos no tienen servicio

IPS que s eoistularon no han llamado y en el momento nno hay contrato

Le preoguntamos a la fidupresvisora quien tiene a los maestro de nefermedades grave sy están en proceso de salud y proceso depension por enfermedades profesionales

Hoy ante tanta presión

Que nos resulevan estasitacuon inmediatamente

Creo que mas que reunir la sitacion es que se cumpla y dejen tanta improvisación estamos en un momento que paree que estuieramos expeiemntadno un nuevo modelo, notienen las redes, la líneas colpasadas, revotan los correos

Y la gente esta aquí para que les resulvan las situaciones

Esperemso que este le ministerio presente con Santander

Nosotros tenemos que garantizar la prestación del servicio en los términos referenciados, estamos denunciando la improvisaxion e incumplimiento para que no se generara estos truamatismos

Lo esyamos viviendo esa es una situación que vamos a denunciar sobretodo con los compañeros pensionados que aparecen en luares donde ya no están trabajando, sitacion de empalme de traer un nuevo modelo y tener un periodo de transición