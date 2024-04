¿Por ser reincidente de multas de tránsito me pueden suspender la licencia de conducción?

Ibagué

Las estadísticas indican que en lo corrido del año 2024 se han impuesto en Ibagué más de 7 mil comparendos, de estos más de 3.200 son por el abandono de vehículos en las vías de la ciudad, situación que se ha convertido en un grave problema para la movilidad de la capital del Tolima.

“El llamado de atención a la comunidad es que contribuyamos a mejorar la movilidad y, pues, nos ahorremos también dinero, porque mientras yo guardo mi vehículo en un parqueadero y pago no más de tres mil pesos, por esos cinco minutos que yo digo que voy a demorarme, o incluso porque a veces uno más que por la plata lo hace por el tiempo, me demoro 5 o 10 minutos mientras voy, guardo el carro en el parqueadero, pero si el vehículo me lo inmovilizan, pues voy a tardar por lo menos mediodía o hasta más para poder recuperarlo”, dijo Johana Catalina Diaz, secretaria de Movilidad de Ibagué.

Según Diaz, los ciudadanos deben acostumbrarse a dejar sus vehículos en los parqueaderos y no en las calles como está sucediendo “Le aporto al tema de movilidad y me evito sanciones”.

¿Por reincidencia en comparendos me pueden suspender la licencia de conducción?

Según Johana Catalina Díaz, secretaria de Movilidad de Ibagué, las personas que tengan reincidencia de sanciones durante seis, se le puede hacer la suspensión de la licencia.

“Hoy a mí me hicieron un comparendo por estar mal estacionado, en tres meses me hacen otro de hecho ya con inmovilización, entonces en este caso me hacen suspensión de la licencia por seis meses. Entonces es el llamado de atención, que cuando yo primero saco mi licencia debo de cumplir con las normas de tránsito”, sostuvo.

Finalmente manifestó que “Cuando tengo un vehículo, pues debo de contar con mis documentos al día, tener la revisión técnico-mecánica, el SOAT, no estacionar en lugares prohibidos y, pues de esta forma evitar sanciones”.

¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito?

En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción.

En el parágrafo de este artículo se menciona que la reincidencia se considera el haber cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses.