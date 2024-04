Pilas con el pico y placa del 25 de abril en Cartagena: Esta sería la multa si lo infringe

Desde el pasado viernes 19 de abril comenzó a regir una nueva medida de pico y placa en Cartagena. De acuerdo con lo que acordó el alcalde mayor de la ciudad, esta restricción modifica el Decreto 03 de 2024, eliminando el horario que regía de 12:00 del medio día a las 2:00 de la tarde.

A partir de esta fecha, la movilidad en la ciudad de Cartagena cambió tanto para carros particulares, motocicletas y taxis. Por esta razón aquí le contamos cómo funcionará el pico y placa en la capital de Bolívar para el próximo jueves 25 de abril.

¿Cómo funcionará el pico y placa en Cartagena el jueves 25 de abril?

Como fue anunciado por la Alcaldía de Cartagena, con la nueva medida se interpusieron nuevos horarios, los cuales funcionarán desde las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. a 8:00 p.m. para vehículos particulares. En el caso de las motocicletas será desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m en horario continuo.

Así funcionará la medida para el jueves 25 de abril y el resto de la semana:

Jueves 25 de abril: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8

no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 Viernes 26 de abril: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

Para que tenga en cuenta, el pico y placa también funcionará en las siguientes zonas: Transversal 54, avenida Petro de Heredia, Troncal de Occidente, avenida Santander, avenida Pedro Romero, avenida San Martín, avenida Blas de Lezo, avenida Pedro Romero, avenida Luis Carlos López, avenida del Consulado, avenida Rafael Núñez, avenida del Lago, Corredor de Carga, avenida Crisanto Luque, puente Román y vías internas de la ciudad amurallada.

¿Cómo funcionará el pico y placa para los taxis este jueves?

Según la nueva normativa, los Taxis tendrán prohibido circular de 6;00 a 6:00 de la mañana del día siguiente, es decir, se mantendrá por 24 horas.

Los taxis que tendrán restricción para este jueves 25 de abril serán los terminados en 7 y 8

Esta es la multa que deberá pagar si transita en pico y placa

Como lo determina el Código Nacional de Tránsito de la ciudad, los conductores pueden ser sancionados por transitar en corredores viales restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes.

En este caso, si un conductor sale a la vía pública con un carro en pico y placa, se podrá ver afectado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, $19.500.000 pesos colombianos. Además, el vehículo será inmovilizado.