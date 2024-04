Conozca los cortes de energía en Cartagena y Bolívar para este jueves 25 de abril

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar este jueves 25 de abril para ofrecer un mejor servicio.

Por esta razón es necesario suspender el servicio en los siguientes sectores:

- Cartagena: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio desde la calle 24 hasta la calle 29 entre carreras 8B y 11 del barrio Getsemaní, Calle del Arsenal y Calle Larga, para renovar postes y redes.

Así mismo, continuarán las labores de renovación de postes desde la calle 31B hasta la calle 31D entre las transversales 71 y 74 del barrio Los Alpes, clientes que no tendrán energía de 6:30 a.m. a 5:45 p.m.

- Villanueva: entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., se cambiarán armados, redes y se realizará poda técnica sobre el circuito Bayunca 1, trabajos para los cuales, por seguridad, se suspenderá el suministro eléctrico en la zona urbana de Villanueva, el corregimiento Zipacoa y los sectores aledaños a la vía Santa Rosa -Villanueva.

Así mismo, Afinia suspenderá el servicio porque llevará a cabo la instalación, revisión y cambio de equipos de medida en la capital del departamento de Bolívar. Estos son los sectores que no tendrán energía:

· De 6:10 a.m. a 7:10 a.m.; manzana a lote 32 del barrio Los Alpes.

· De 9:45 a.m. a 10:45 a.m.; manzana c lote 43 del barrio Los Alpes.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.; sector urbano del corregimiento Puerto Rey.

· De 1:10 p.m. a 2:10 p.m.; calle 31e con carrera 70 del barrio Los Alpes.

· De 6:35 a.m. a 8:25 a.m.; carrera 71b con calle 31e del barrio Los Alpes.

· De 10:00 a.m. a 11:50 a.m.; manzana a lote 20 del barrio Los Alpes.

· De 12:40 p.m. a 2:30 p.m.; manzana c lote 132 del barrio Los Alpes.

· De 6:45 a.m. a 8:45 a.m.; diagonal 32 con transversal 68 del barrio Los Alpes.

· De 10:10 a.m. a 12:10 p.m.; calle 31d con carrera 70 del barrio Los Alpes.

· De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; transversal 70 con diagonal 31a del barrio Los Alpes.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.; calle 43 (Calle Bogotá) con carrera 16 del barrio Torices.

· De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; carrera 61 con calle 5 del barrio Luis Carlos Galán.