Alcalde Dumek solicitó a Policía endurecer operativos por mala disposición de residuos

Cartagena

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, hizo un enérgico llamado a quienes arrojan desechos sólidos y basuras a los canales pluviales de la ciudad.

“Siempre he dicho que necesitamos una sociedad con valores, una ciudad con fe en que saldrá adelante, pero nos queda muy difícil como gobierno ser los únicos responsables de que no se presenten problemas. Hemos hecho presencia en decenas de canales en las tres localidades de Cartagena, limpiándolos y recuperándolos, pero si al día siguiente vuelven a estar llenos de basura tirada por la misma comunidad, cuando la inundación se presente será culpa de aquellos sin cultura ciudadana, sin amor por su ciudad”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario invitó a la ciudadanía que desecha de forma inadecuada los residuos sólidos en los canales pluviales, lo que amenaza la seguridad durante la temporada de lluvias en Cartagena, a que tomen conciencia ambiental y social.

“La Oficina de Gestión del Riesgo del Desastre de Cartagena (OAGRD) ha hecho una ardua labor de mantenimiento y limpieza de canales y caños para prevenir inundaciones con las lluvias; pero es vital la colaboración de la ciudadanía para su cuidado, evitando arrojar basuras y escombros en estos. Es lamentable que al día siguiente de una limpieza encontremos neveras, colchones, pañales o botellas de cerveza. Todo esto lo devolverá la lluvia a las casas, y tristemente a viviendas de gente que no tiene la culpa, que no arrojó estos desechos”, puntualizó Turbay Paz.

Al respecto, Daniel Vargas, director de la OAGRD, advirtió a la ciudadanía sobre el incremento galopante en la disposición inadecuada de residuos sólidos, electrodomésticos y botellas en los canales y caños de Cartagena. Esta situación compromete seriamente los esfuerzos de limpieza y mantenimiento realizados por la Alcaldía de Cartagena frente a la temporada de lluvias.

“Durante las últimas semanas, se ha observado un deterioro significativo en la calidad de estos cuerpos de agua debido a la irresponsable acción de algunos ciudadanos. El vertido indiscriminado de desechos está poniendo en riesgo tanto la seguridad de la comunidad como la integridad del ecosistema”, precisó Vargas.

La OAGRD enfatiza la importancia vital de los canales y caños en el sistema de drenaje pluvial de la ciudad, crucial para prevenir inundaciones y encharcamientos durante las épocas de lluvias intensas. Sin embargo, la obstrucción de estos conductos por la acumulación de basura representa una seria amenaza que puede desencadenar emergencias de proporciones catastróficas.

“Es importante que la ciudadanía comprenda la gravedad de la situación y asuma la responsabilidad colectiva de preservar la limpieza y el buen funcionamiento de nuestros canales y caños. Hacemos un llamado urgente a la colaboración de todos los ciudadanos para evitar el vertido de cualquier tipo de residuo en estos espacios y denunciar a aquellos que incumplan con esta responsabilidad”, recalcó Daniel Vargas.

Además, se invita a la comunidad a participar activamente en las jornadas de limpieza y mantenimiento organizadas por la Alcaldía de Cartagena. Estas iniciativas son fundamentales para garantizar la efectividad de las medidas de prevención y protección ante las próximas lluvias.

“De nuestra parte, la gente puede estar segura que seguiremos monitoreando los canales ya intervenidos, procurando el flujo natural del agua y evitar las inundaciones, y nos tomaremos más canales en los sectores que aún no han sido intervenidos; no obstante, todo esto será en vano si no contamos con el apoyo de la gente para no arrojar desechos en ellos”, indicaron desde la OAGRD.

El alcalde Dumek Turbay le solicitó al coronel Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena, que fortalezca los operativos de control con Policía Ambiental para la imposición de comparendos ambientales por mala disposición de los residuos sólidos en los canales.

Los infractores deberán pagar multas de hasta 1.5 salarios mínimos legales vigentes.