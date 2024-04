Nueva discusión en Duitama entre taxistas y conductores de plataformas de transporte

Duitama

Frente a esta discusión, Nelson Niño, líder de los taxistas de Duitama, explicó en Caracol Radio: “hace varios años entró la plataforma InDriver, pero han estado utilizando vehículos particulares. Los conductores de taxi están pidiendo que los organismos de tránsito controlen esa ilegalidad, porque el Código Nacional de Tránsito prohíbe que se preste servicio público en vehículos particulares”.

Los taxistas admiten que las plataformas son legales, pero lo ilegal es prestar el servicio en carros particulares. Agregan que las autoridades de tránsito deben presentarle un informe a la SuperTransporte sobre el control que ejercen: “a través de varias resoluciones y circulares, la Superintendencia les exige que tengan el Plan Estratégico para el Control de Transporte Ilegal, para rendir informes mensuales”, puntualizó Niño.

Por su parte, el alcalde José Luis Bohórquez, indicó que no solo es un problema de Duitama sino del mundo, por lo que “nosotros lo que hacemos es cumplir con el principio de legalidad y básicamente lo que esté amparado por la ley, le damos viabilidad”.

También resaltó que han adelantado campañas para que estos vehículos se formalicen y no transporten ciudadanos si no tienen pólizas o todos los documentos de ley. “Se trata de que la gente desee los servicios legales, porque estas plataformas no viven del aire. Hay usuarios que creen en ellas y seguramente hay un marco de competencia que hay que reevaluar. Se debe revisar qué se está haciendo para que los usuarios en su libre decisión, tomen el camino de la legalidad”, finalizó el mandatario de los duitamenses.