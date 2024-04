No estaré más allá del 2026: Presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro reafirmó su posición sobre las manifestaciones de la oposición insistiendo en que se quiere orquestar un golpe blando contra su gobierno.

En una publicación en la red social ‘X’, el jefe de estado volvió a cuestionar los “los gritos de muerte y las agresiones a quienes consideran “petristas”, y señaló que la oposición trabaja bajo la consigna del odio.

“Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y “Fakes” y comenzar a construir el golpe”, dijo.

“Una y otra vez inventan los hechos. En eso Barbosa los ayudó al máximo, torturando incluso a mi hijo, violando su habitación donde estaba su mujer desnuda; allanan sindicatos, llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos si son criminales, en cambio los de los dueños de las EPS, o los de los dueños de la prensa, no”, añadió.

El presidente respondió a quien señalan que querría reelegirse en el gobierno:”Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”.

“El pueblo colombiano me otorgó un mandato claro y contundente, y es mi responsabilidad honrar ese mandato hasta el final”, enfatizó el mandatario.

El presidente aseguró que no le tiene miedo a las investigaciones ni a las críticas, “porque mi compromiso es con la verdad y la transparencia”, subrayó Petro.

“Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”, dijo el mandatario.

Finalmente el Presidente volvió invitar a las personas para que salgan a las calles a contrarrestar las marchas de oposición.

“Este 1 de mayo tiene que ser un día de alegría, de justicia y de compromiso con la verdad. Sigamos construyendo un país donde todos tengan voz y participación. Por eso el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad”.