Los 12 municipios del Quindío están en alerta por riesgo de deslizamientos

Armenia

Y es que ha disminuido el fenómeno del Niño para iniciar la primera temporada de lluvias en el departamento que ya han dejado diferentes emergencias como las registradas el fin de semana relacionadas con caída de árbol que dejó un motociclista muerto de 43 años en jurisdicción de Quimbaya y remoción en masa en los municipios de Pijao y Génova.

La secretaria del Interior del departamento, Juana Gómez invitó a la comunidad a extremar medidas en prevención y a los conductores a abstenerse de manejar cuando se registran fuertes lluvias por el riesgo en las vías.

Destacó que en alerta roja se encuentran los municipios de Armenia, Pijao y Salento por eso tienen una atención especial para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse. Mencionó que en la zona cordillerana trabajan de la mano con los vigías para mitigar las afectaciones por ser de alto riesgo.

“Invitamos a toda la comunidad del departamento a extremar medidas la prevención es importante la responsabilidad de las emergencias y el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres es de todos los ciudadanos, entonces invitarlos a acatar todas estas medidas, importantísimo tener a la mano los números de los organismos de socorro, no arrojar basuras muchas inundaciones se generan debido al taponamiento de los acueductos, los techos con las amarras, con las tejas bien ajustadas, las canales y las canaletas, no conducir mientras llueve fuertemente no sabemos en qué momento se puede generar cualquier tipo de situación”, puntualizó.

En cuanto a la atención fue enfática en afirmar que priorizan la intervención con maquinaria amarilla de acuerdo con la magnitud y relevancia de la emergencia.