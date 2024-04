FLIP reporta trece periodistas agredidos durante las manifestaciones del 21 de abril

Colombia

La Fundación para la Libertad de Prensa, rechazó los ataques por parte de manifestantes en contra de trece periodistas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín durante las protestas del pasado domingo 21 de abril.

Los reporteros de RTVC, Juan Maza BQ, El Tiempo, Cofradía para el Cambio, Tras Este Visor y El Tamal News fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, obstrucción al trabajo periodístico y amenazas, lo que los obligó a interrumpir el cubrimiento para salvaguardar su integridad.

Según reportó la FLIP, Los y las periodistas fueron objeto de señalamientos como “periodistas vendidos”, “provocadores”, “izquierdistas”, y en algunos casos los acusaron de manipular la información de la manifestación. A ocho de ellos les lanzaron botellas, latas, agua y otras sustancias mientras cubrían.

En un caso documentado en Barranquilla, la fotógrafa Vanessa Romero y el presentador Deivis López, de El Tiempo, fueron abordados por un hombre que intentó impedir su transmisión en vivo. Al negarse, el hombre empujó y rompió el carnet del presentador.

Una situación similar vivió la corresponsal de Atlántico, Sayni Elisa Agámez, de RTVC, cuando la rodearon y una persona le haló el cabello y le golpeó en un brazo.

En Medellín, Hernan Muriel, director del medio Cofradía para el Cambio, y su camarógrafo Jack Muriel, fueron amenazados por un hombre que les advirtió conocer su identidad y les dijo que debían irse o enfrentar las repercusiones.

Nelson Lugo, periodista y director de El Tamal News, tuvo una experiencia similar cuando dos personas uniformadas le ordenaron marcharse. Tras el incidente, Nelson no pudo continuar la cobertura.

Además, varios reporteros denunciaron que su trabajo periodístico fue obstaculizado por manifestantes que intentaban derribar y cubrir sus equipos de grabación con banderas y pancartas, como le ocurrió a la reportera Johana Niño y al camarógrafo Jonathan Sanabria, de RTVC en Bucaramanga. Juan José Patiño, fotoperiodista del medio Tras Este Visor, también señaló que las personas arrojaban agua no solo a ellos sino también a las cámaras.

También, se reportaron algunos casos de violencias basadas en género. En Barranquilla, Beatriz Bolaño, gestora de redes del medio digital Juan Maza BQ, fue atacada por un hombre que le escupió e intentó pegarle. En esta misma ciudad, individuos realizaron comentarios misóginos a la comunicadora Sayni Agamez en los que se desacredita su trabajo con un discurso que apela a su sexualidad, su físico y el hecho de ser mujer.

Es importante mencionar que en cinco de los casos reportados, los periodistas manifestaron que no vieron presencia policial, y en los demás, aunque la hubo, no se brindó el acompañamiento pertinente y recibieron comentarios como “eso no es con nosotros” y “les recomendamos retirarse por seguridad”.

Ante los lamentables hechos, la FLIPS hizo un llamado a “la Policía Nacional para que implemente estrategias antes, durante y después de las manifestaciones para garantizar el ejercicio periodístico. Particularmente, invitamos a las comandancias de las Policías de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga a implementar las recomendaciones planteadas en la Cartilla para fortalecer el relacionamiento entre la Policía Nacional y la prensa para este tipo de situaciones”.