Facilitan acuerdos para garantizar atención a niños afiliados a la EPS Sanitas en Córdoba

Montería

Luego de que algunos usuarios denunciaran que la EPS Sanitas estaría desatendiendo a niños en Córdoba, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Desarrollo de la Salud se puso al frente de la mediación entre los padres de familia y la Entidad Promotora de Salud, con el fin de asegurar que la prestación de los servicios de terapias integrales se garantice en medio de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

Durante horas de la mañana del lunes 22 de abril, se convocó una mesa de trabajo de la que hicieron parte la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud Municipal, la Dirección de Discapacidad del Departamento y la Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba.

Luego del encuentro de autoridades, se establecieron una serie de compromisos, como lo es el inicio de una investigación por parte de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, para determinar si hubo interrupción de los servicios a los pacientes, toda vez que los afectados refieren que la EPS Sanitas cambió la atención a otro operador que no cuenta con las condiciones adecuadas para brindar una atención óptima a los menores.

Los menores estaban siendo atendidos en el centro de rehabilitación Niños Felices y a partir del mes de mayo, los niños serán atendidos por IPS Terapias Integrales. Pero frente a esta situación, las madres que se sienten satisfechas con el actual prestador seguirán recibiendo la atención hasta que culmine la investigación y se tomen nuevas decisiones.

También se estableció que los padres conozcan las dos nuevas IPS que Sanitas pone a su disposición para el servicio de terapias integrales para niños con discapacidad y enfermedades huérfanas. Y, por último, desde la Escuela de padres de EPS Sanitas se capacitará a padres y madres para que conozcan derechos, deberes y la red de prestadores.

Se lograron avances importantes

El director de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, Lulio Suárez Bedoya, aseguró que “logramos avances importantes como un periodo de transición para investigar los hallazgos que pudieron motivar el cambio de prestador, pero además garantizarle la continuidad con estándares de calidad a los niños, que es lo más importante en este ejercicio que hoy hicimos y así como también garantizar la articulación y el acompañamiento permanente a los padres y madres y sus hijos”.

El funcionario extendió la invitación desde la Gobernación a los usuarios de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Nueva EPS y Sanitas, a reportar cualquier suspensión del servicio o fallas en la prestación de este, de manera que se puedan tomar las medidas necesarias y acorde a las competencias desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud.

“No nos van a afectar”: Madre de familia

Luz Grey Coronado, una las madres que estuvo en la mesa de trabajo, en la que expusieron sus inconformidades, dijo: “Quedamos en que no nos van a afectar el servicio a nuestros niños y que ellos van a empezar una investigación para poder salvar lo que nos están prestando actualmente. Que esto sea para mejorar, no para empeorar, ya que pusimos la queja de que no estamos satisfechas con Terapias Integrales, el nuevo operador. Entonces vamos a ver la investigación cómo avanza y qué nos propone la EPS Sanitas”.