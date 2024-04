Disidencias de las Farc, ¿Qué dijo el senador Pablo Catatumbo en su visita a Armenia?

Armenia

Desde Armenia, el Senador del partido comunes Pablo Catatumbo dijo que las armas no tienen futuro en Colombia y por eso espera que los grupos de disidencias de las Farc no atenten contra la población y que las autoridades ejerzan y defiendan el territorio.

El congresista que estuvo en Armenia participando en una audiencia pública sobre las plazas de mercado habló precisamente sobre el anuncio de las disidencias de la Farc y los mensajes y grafitis que han aparecido en municipios como Salento y Armenia.

Pablo Catatumbo indicó “Las armas no tienen futuro en Colombia, el llamado que hacemos a la autoridad, están obligadas a defender la vida de las comunidades y a estos grupos llamar la atención de que por lo menos no asesine a los campesinos que no siembre terror en las regiones, campesinas, porque aquí no hay sino gente humilde, gente trabajadora, que no merece estar viviendo estas zozobra, colombiana se merece la paz, está esta hoja esta página de la violencia, tenemos que superarla entre todos.

Las autoridades han sostenido que no hay presencia de las disidencias de las Farc en el territorio del Quindío, incluso el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se reunió con el senador Pablo Catatumbo para analizar entre otros temas la seguridad en la región.